Simón Tejeira y Alfonso Grimaldo unieron sus mentes emprendedoras y juntos escribieron la obra de teatro The Joke Bureau (Oficina de Chistes) que se trata sobre dos escritores que trabajan en el departamento de chistes de La Unión Soviética. Pero, ¿Quiénes son Simón y Alfonso?

Simón Tejeira

'The Joke Bureau': Obra de teatro 100% panameña

Con 27 años de edad, es director creativo en El Ñeque, una compañía de producción creativa fundada por el. "Nuestra innovación principal es la preparación antes de producir algo en el concepto y la estructura de la historia." comento Simón.

Su proyecto principal es el Ñeque Noticias, que es conocido por los comentarios satíricos y noticias falsas en las redes sociales. "He estado trabajando en eso por los últimos tres años y hasta ha salido en televisión. Seguimos con el proyecto porque no solo pensamos que es gracioso, sino que deja a la gente pensando." Simón sale en El Ñeque Noticias como Belisario Amador Balboa, junto a su socio, Daniel Lopera, quien hace de Carlos Carles.

Simón estudio ciencias políticas con la idea de ser abogado, pero nos cuenta que desde chiquito le gustaba filmar. Hubo dos factores en su vida que lo inspiraron a crear este proyecto: "uno, que sentía que en Panamá estaban pasando cosas a nivel político que no me gustaban y estaba muy frustrado; dos, en la universidad estaba escribiendo 'sketches' para el escenario y sentía que no habían tipos diferentes de humor en Panamá, y que la gente estaba acostumbrada a lo mismo."

Simón combino su frustración con los diferentes sentidos de humor y así empezó un blog con artículos falsos, pero "me di cuenta que la gente en Panamá no lee, así que decidí hacerlo visual y me uní con Daniel Lopera que estudió producción de televisión y cine." Crearon una cuenta de youtube donde ponían noticias falsas y así nació El Ñeque Noticias.

"Esa siempre ha sido mi inspiración, que es básicamente mentirle a la gente para que empiecen a pensar críticamente." dice Simón

Alfonso Grimaldo

También con 27 años de edad, es periodista y tiene su propia iniciativa llamada Nueva Nación, que es una plataforma digital de medios. "El nombre lo sacamos de la letra del himno nacional," comento Alfonso. Trabajó dos años en el diario La Prensa como periodista económico, y después se retiró para buscar nuevas oportunidades.

"Descubrí que había gente que quería enterarse de lo que está pasando en el país pero no tenía ningún lugar de dónde agarrar la información, ya que el periódico es una cosa muy intimidante, con muchas columnas e información", añadió Alfonso. "Con mis dos socios, Ana Graciela Méndez y Gaspar García De Paredes, vi iniciativas para solucionar este problema en páginas web de Estados Unidos como 'quartz' y 'skimm'.

Nuestra primera contribución a la sociedad panameña es un pequeño lector de periódicos donde básicamente vemos qué está pasando, no solo en Panamá, sino en el mundo entero."

Los lectores se meten a nuevanacion y se subscriben para que así un resumen de noticias le llegue a su correo electrónico. "No me veo como una competencia a los periódicos, sino una ayuda e introducción para que la gente aprenda a leer noticias y eventualmente, después de ver todos los periódicos que yo expongo, escojan uno y decidan con cuál se quieran ir," comento Alfonso.

"Basado en estos dos proyectos, pueden ver que en la obra habrá 'buco' chistes satíricos de política y de la estructura económica de La Unión Soviética", nos dijo Simón.

La idea o "semilla", como ellos dijeron, de escribir una obra con un tema diferente, comenzó cuando los muchachos estaban acampando en La Yeguada. Ellos habían escuchado que durante la época dictatorial de Stalin había una oficina que se dedicaba a escribir los chistes oficiales que la gente podía decir en La Rusia Soviética.

"Nos empezamos a preguntar qué tan loco sería trabajar en ese tipo de lugar," comento Alfonso. "Creo que la pregunta sería cómo eres gracioso con una pistola apuntándote a la cabeza," bromeo Simón.

The Joke Bureau será la primera obra que estos amigos escriben juntos. Individualmente, Simón ha escrito guiones más breves de media hora para El Ñeque, pero una obra con dos actos de 40 minutos es nuevo para él.

Simón nos comenta que el público puede esperar una comedia inusual, inteligente, histórica, y que pueda enseñar o ponerlos a pensar; a contextualizar algo que fue muy distante y muy oscuro en nuestra historia, pero de una manera graciosa.

"Simon y yo investigamos sobre el humor ruso, vimos documentales, leímos chistes e investigamos por qué los chistes eran graciosos. La gente también va a recibir un poco de degustación de humor ruso Soviético y por eso yo creo que es fuera de lo común, porque estoy casi seguro que nadie ha recibido una degustación del humor soviético en Panamá," comenta Alfonso riendo.

"Mucha gente que también ha visto el 'preview' de la obra piensan que quizás tiene que ver con la dictadura militar en Panamá. En verdad no la escribimos en base a eso. En ningún momento fue parte, pero obviamente la gente está libre de proyectar lo que piensa sobre la obra".

Alfonso nos cuenta que la obra está muy bien hecha en temas de composición, y que están muy contentos con la producción, en especial con Melanie Gilpin, que ha trabajado en otras obras y que los ayuda con la coreografía de las personas.

"Estamos trabajando con Stefanie Sanz que es la diseñadora de producción. Ella nos ayudó con el póster y el 'set' de la obra; es el ojo estético." dijo Simón.

La obra es accesible a todo el mundo pero Alfonso nos dice que si tiene que poner una edad para el público sería de 15 años en adelante, ya que hay un poco de lenguaje y toca temas fuertes del tiempo de la dictadura.

Simón nos cuenta que cuando le comentó a su mamá sobre este proyecto ella le dijo que por qué no hacía algo que el público pueda entender, y Simón le explicó que en verdad es una obra sobre dos personas en un ambiente de trabajo muy estresante y cómo sus diferentes personalidades los llevan a chocar.

"Eso es algo que le pasa a todo el mundo a cada rato.", dice Simón.

Alfonso agrega que "si trabajas en una oficina, te vas a relacionar con esta obra."

La obra será en el Teatro Guild Ancón, ya que Simón y Alfonso han trabajado allí y tienen accesibilidad. Alfonso trabajó en All in The Timing, obra dirigida por Simón, y en Improve8, que es un show de improvisación cómica donde Simón ha participado por tres años. En otras ocasiones Simón ha participado en Godspell, Panama Hattie y Deep Fried Comedy.

Simón y Alfonso no actuarán en la obra, ya que la están dirigiendo, y principalmente estarán en 'backstage'.

"El teatro no es nuevo para nosotros, pero esta sí es la primera obra que escribimos para el escenario. Ya conocíamos el teatro y a la gente que trabaja allí; nos dieron tres meses para trabajar en la obra, cosa que puede ser difícil en otros teatros de Panamá.", agregó Simón.

La obra es en inglés, pues en el Teatro Guild Ancón solamente se presentan obras en ese idioma. Simón nos cuenta que el teatro era un hospital que establecieron los estadounidenses cuando hacían el Canal. En la década de 1950 lo convirtieron en un teatro, y una vez que la zona se estaba abriendo a Panamá dijeron que el contenido del teatro tenía que estar en inglés para la comunidad de habla inglesa en Panamá.

"Es una excelente oportunidad para la gente que está practicando inglés. Como es una comedia, tiene conceptos más fáciles de entender. Lo 'cool' del Guild es que es un teatro comunitario y apenas uno entra se siente bienvenido en un ambiente familiar donde conoces a la gente." dijo Alfonso.

Mucha gente comenta que como es una obra sobre La Unión Soviética, va a ser muy intelectual y complejo, pero los escritores se enfocan en "unir el humor de todo tipo: humor físico, humor intelectual, humor de palabras, de expresiones, etc.", agrega Alfonso.

"Simon y yo empezamos a escribir esta obra el 3 de enero y duró cinco meses la escritura..."

"Pero con espacios muy grandes de intermedio de no hacer nada," bromeo Simón.

"Básicamente, si Simón y yo pudimos hacerlo, cualquier persona que lee este artículo que tiene un interés de ser guionista o le gustaría ver una visión suya plasmada en el teatro, no solo puede hacerlo, sino que el Guild, con tal que lo hagan en inglés por las razones históricas que mencionamos, es un lugar donde tendrán la oportunidad y serán recibidos con los brazos abiertos.", comentó Alfonso.

"Algo que nosotros pensamos que hace falta aquí en Panamá, especialmente en el teatro, son propuestas originales. Hay escritores en Panamá que han puesto en escena muchas historias originales, pero los conceptos se mantienen más o menos en la misma índole." dijo Simón.

Los muchachos esperan que con esto puedan expandirle la cabeza a escritores que quieren poner un poquito de ambición. Ellos les recomiendan a futuros escritores que traten de hacer cosas un poquito más osadas, con conceptos complicados que se puedan hacer interesantes.

"Que no tengan que ir a ver La Novicia Rebelde por quinta vez en cuatro años, que es algo que a veces me frustra del teatro aquí." comento Simón.

Alfonso nos cuenta que las audiciones fueron abiertas, ya que el Guild está abierto a la gente que tiene un talento de actuar y que le guste.

"Ahorita que tenemos la obra, las puertas del Guild están abiertas para quien quiera entrar y decir que quiere cargar un tarro de pintura de aquí a allá. Hay personas que dicen que el teatro solo es actuar y dirigir, y te sorprendería la cantidad de gente que dice yo no sé actuar, jamás he dirigido, pero tengo un talento increíble para tomar fotos para el programa o tengo un talento para las luces." comenta Simón. "Tenemos espacio para cualquiera que le guste el teatro"

"Si tu eres un economista, banquero o trabajas en la oficina de planificación pública, vas a ver chistes para ti porque lo vas a entender. El 99% de la obra es para todo el mundo, pero hay un 1% especial que está reservado a la gente que estudió economía, derecho o política.", nos dijo Alfonso.

The Joke Bureau se estrenará el 9 de julio y se presentara por tres fines de semana seguidos. Los boletos se pueden reservar en anconguild.com, y todo el dinero recogido irá destinado para que el teatro siga funcionando.

Los actores que se pueden encontrar en la obra son HB Twohy, Carina Weber, Giancarlo Benedetti, Michael Lindo, entre otros.

"Habrá un intermedio, donde se servirán tacos," añadió Alfonso.