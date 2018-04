'Estafa total para los tontos', dice Donald Trump sobre las declaraciones de Stormy Daniels

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra la estrella porno Stormy Daniels en sus primeros comentarios significativos sobre el escándalo que rodea a la mujer que dice que se acostó con él y que se le pagó para guardar silencio.

Un día después de que Daniels hiciera un retrato hablado sobre un hombre que según ella la amenazó hace años en un estacionamiento de Las Vegas y la instó a no hablar sobre el asunto, Trump comentó en la red Twitter: "Un retrato años después sobre un hombre inexistente". Y luego agregó de forma contundente: "Un trabajo de estafa total, jugando en los Medios de Noticias Falsas para los tontos (¡pero lo saben!)".

Daniels, de 39 años de edad, y su abogado, Michael Avenatti, también ofrecieron una recompensa de $100 mil por cualquier información sobre el hombre no identificado.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda