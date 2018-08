Verónica Castro da salto de fe con 'La Casa de las Flores'

Verónica Castro y Manolo Caro imaginaron cosas muy diferentes de La Casa de las Flores.

"Me habían ofrecido hacer una mamá que vende flores", dijo Castro en un encuentro con periodistas previo al estreno el viernes de la anticipada serie del director mexicano Manolo Caro con la que la actriz de telenovelas como Rosa Salvaje y El derecho de nacer regresa al melodrama tras casi una década fuera de la pantalla.

La realidad es que en el primer capítulo Victoria, el personaje de Castro, fuma marihuana.

"Manolo no me lo había dicho y ya habíamos comenzado a filmar... Me resistí".

Para decidir si continuaba con el proyecto Castro dijo que habló con sus hijos y ellos no se escandalizaron.

Entonces se puso a ver otras series de Netflix, la plataforma de streaming por donde se estrena su serie. "Dije 'pues si todo mundo se mete cosas y yo aquí como sonsa'", recordó.

Otro de los motivos para acceder fue que sintió empatía por la situación por la que atraviesa Victoria.

En el primer capítulo se entera de que su esposo tiene una amante cuando la mujer se suicida en su propia casa. Pero eso es solo la punta del iceberg, sus hijos también tienen muchos secretos.

"De repente te das cuenta que tu marido no te funcionaba y que tus hijos no tienen nada que ver con lo que tú pensaste en un momento dado de tu vida. Es un poco lo que le pasa a cualquier familia, me pasa a mí, nos pasa a todos", apuntó.

Como ejemplo, recordó "el saiote de Cristian enseñando las nalgas" en referencia a una fotografía viral que su hijo, el cantante Cristian Castro, publicó tras recibir un masaje en la cual tenía puesta un “saiote”, o tanga, que no dejaba nada a la imaginación.

"Todos tenemos en la vida algo en la familia que de repente salta y como eres artista o gente pública, pues salta peor", dijo Castro.

Al tratarse de una serie que será estrenada en Netflix, la actriz está a la expectativa del público joven que la conocerá por primera vez en acción.