El actor Morgan Freeman está en Panamá

El actor estadounidense Morgan Freeman, ganador del Óscar, está de visita en Panamá. El artista estuvo esta tarde en el restaurante Acha, de Costa del Este, donde degustó unos raviolis y un dulce de zanahoria.

Freeman estará en la inauguración de la nueva sala de cine Imax 3D en el Centro de Visitante de Miraflores, del Canal de Panamá.

La inauguración será este miércoles 27 de febrero con la proyección de la película Panama Canal: A land divided, a world united, narrada por el famoso actor.

Esta no es la primera vez que el artista visita nuestro país. En 2017 llegó para grabar un episodio de la serie The Story of Man de National Geographic.

El actor Morgan Freeman asistió a una cena organizada por la Embajada de Estados Unidos para demostrar su apoyo al cine panameño a través del Festival Internacional de Cine de Panamá. Foto Ricardo Iturriaga pic.twitter.com/sHv2EamkHQ — La Prensa Panamá (@prensacom) 27 de febrero de 2019

