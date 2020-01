Un año clave para el cine panameño

RESUMEN DE 2014

Con la verdad por delante, hasta ahora era casi imposible recopilar lo hecho por el cine nacional, entre otras razones porque pasamos varios años en que no se estrenaba un largometraje.



2014 ha sido diferente, para bien. Cuatro producciones se presentaron en las salas comerciales: los documentales Reinas, de Ana Endara; Invasión, de Abner Benaim, y Rompiendo la ola, de Annie Canavaggio, y una de ficción, Historias del Canal, a cargo de Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron.



Lo que se debe pulir a futuro es que los dueños de salas y los distribuidores colaboren para que no se proyecte nuestro cine durante un mismo mes.

En principio, parece positivo que Invasión, Historias del Canal y Rompiendo la ola se estrenaran en agosto, pero no fue saludable porque tuvieron que seducir a la misma audiencia al mismo tiempo y además se disputaron las pocas salas que se les dieron a las tres.

2015 Se espera que en 2015 se estrenen entre cuatro y seis películas nacionales, y hay una veintena en distintos niveles de producción.









Hay desigualdades que hacen que la lucha por traer público no sea justa.



Ninguna cinta istmeña cuenta con los altos presupuestos de promoción que trae consigo una producción del Hollywood industrial.

Por otro lado, la cantidad de salas dadas al cine panameño fue menor, y eso que muchas veces nuestras películas convocaron una cantidad considerable de público. En otras ocasiones las presentaban en horarios poco atractivos.



Mientras que la nueva Ley de Cine en 2012, con los 3 millones de dólares anuales para concursos de producción, es el impulso central para que 2014 no sea la excepción, sino la regla.



Sin olvidar que el otro año llegará a las salas el drama deportivo Hands of Stone (coproducción entre Estados Unidos y Panamá) sobre el boxeador Roberto Durán.



Además, el país fue sede de los premios Platino a lo más destacado del cine iberoamericano, y el istmo volvió a ser escenario del rodaje de más de una producción extranjera, lo que dejó importantes beneficios económicos al país.