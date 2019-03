El argentino Dante Gebel llega a Panamá con su gira 'Auténtico'

"Auténtico", este es el nombre del tour 2019 de Dante Gebel, conferencista, orador, actor y conductor de televisión de nacionalidad argentina.

La cita de "Auténtico" en suelo panameño será el próximo 28 de marzo, a partir de las 8:00 p.m., en el hotel Sortis de la capital.

En esta conferencia, Gebel comparte con el público acerca de la vida, la muerte, la nostalgia y sobre relatos cotidianos que llevan a profundas reflexiones, todo ello entre el buen humor y las lágrimas.

"En 'Auténtico' me muestro tal cual como soy, de manera frontal, sin eufemismos, sin dar vueltas, no trato de vender un personaje que no es", afirma Gebel en entrevista con. Durante esta conferencia, y en medio de una atmósfera de autenticidad, las personas se empatizan y se sienten identificadas, agrega.

A través del programa "Dante Gebel Live", el argentino emite sus conferencias a canales de todo el mundo. Además, conduce y produce "Dante Night Show", un programa nocturno emitido por. “Me encanta y me llena de alegría conducir el monólogo, puedo ser yo, sentar a la celebridad y sonsacar lo mejor”, comenta.

También ha escrito varios libros como:

Es reconocido como uno de los influenciadores más grandes de Latinoamérica, enfocado en temas que involucran a la juventud y la familia.

"Creo que los jóvenes carecen de modelos a seguir, de referentes", dice a. Por ejemplo, los referentes del mundo del deporte, que hoy parecen modelos, mañana no ganan la copa y por eso desaparecen de la escena pública.

Los políticos −continúa diciendo− dejan mucho que desear. Y, como es de conocimiento general, las iglesias no son ajenas a los escándalos. La salida entonces −asegura− es mostrarle a los jóvenes que sí se pueden tener "modelos a la antigua", que en la familia debe imperar el respeto, que el 'por favor y gracias son palabras que podemos tener en nuestro lenguaje, que todavía podemos ser caballeros y damas'.

Según Gebel, todo esto permitirá levantar verdaderos modelos en los hogares y escuelas. "En América Latina tenemos que tratar de reinventar de algún modo", precisa.

En “Auténtico”, Gebel dice que trata de hablar de distintos temas, como la importancia de valorar el tiempo, que es único, que no vuelve mañana. "Los seres humanos nos podemos recuperar de una quiebra económica, de un divorcio, hasta de un luto. Lo que no regresa es el tiempo, no podemos revivir los logros del ayer, los fracasos del ayer... el ayer murió mientras dormíamos", subraya.

En ese sentido, recuerda que "lo único que tenemos es el hoy", lo que uno se empieza a percatar ya en la vejez.

Al final, la vida empieza a pasar y pensamos en las cosas que no hicimos, en los riesgos que no corrimos. “En todo aquello que no hicimos, ese capital que no puede pasar a nuestra cuenta bancaria”, puntualiza.