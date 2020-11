Astrid Nicole, la panameña que se abre camino en la música desde Finlandia

Una cantante panameña se prepara para la gala final de All Together Now Suomi 2020, uno de los concursos de mayor audiencia en Finlandia.

Se trata de Astrid Nicole, una joven de 24 años de edad, quien busca seguir abriéndose camino en el mundo de la música.

All Together Now Suomi 2020 es un concurso que consiste en una presentación ante 100 jurados, cada uno con el valor de un punto, siendo la puntuación máxima de 100. La gala donde participó la panameña fue transmitida en la televisión finlandesa el pasado 31 de octubre.

“Yo pasé directo a la final, que es el 19 de diciembre. Los que quedaron de segundo y tercer lugar van a una semifinal”, explicó, en entrevista con La Prensa.

Su carrera musical empezó a los 17 años, cuando participó en el Proyecto Estrella 2013. Desde esa edad, se enfocó en estudiar y prepararse en el ámbito musical. “Esto es lo que quiero hacer toda mi vida, con trabajo y dedicación”, contó.

Astrid Nicole se mudó hace dos años a Finlandia, desde donde espera seguir seguir creciendo profesionalmente. “Me aventuré a Europa que es un mercado amplio, sin embargo, estoy abierta a cualquier situación en el mundo”, dijo esta joven, oriunda de la urbanización Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

Desde que llegó a Finlandia, empezó a tocar puertas, audicionó en The Voice of Finland, lo que “fue una grata experiencia”, además que ha podido lanzar varios sencillos musicales. Tiene preferencia por el género pop, aunque aclaró que “hago un poquito de todo”.

Señaló que el episodio que pudo verse en la televisión finlandesa el 31 de octubre pasado fue grabado en el mes de febrero, antes de que estallara lo de la pandemia de la Covid-19. “Aquí no hubo confinamiento total, se cerraron las fronteras por unos meses… En la actualidad hay perros en los aeropuertos para detectar casos y se hacen pruebas”, expresó.

La panameña añadió que en Finlandia el uso de la mascarilla no es obligatoria, pero sí una recomendación que se ha hecho a la población. “La diferencia es que los finlandeses son mucho de darse su espacio personal, no se saludan de manos ni de besos”, indicó.

De Panamá, recordó cuando estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y de cuando abrió el concierto del grupo musical CNCO en Chiriquí (2018), entre otros logros.

Aunque dijo sentirse orgullosa de lo hecho en su tierra natal, abogó por un mayor apoyo a los artistas lo que − a su juicio− “debe crecer un poco más”. Sin embargo, “yo sentí que si trabajas duro, siempre se van a abrir puertas”.

Como anécdota, recordó que en un inicio iba a ser veterinaria. De hecho, estuvo en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá.

“Cuando probé el escenario de Proyecto Estrella 20-30, le dije a mis papás: yo soy artista y voy a estudiar música”, relató.

Por lo pronto, la cantante panameña está enfocada en su preparación para la etapa final de All Together Now Suomi 2020.