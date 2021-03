Conozca a los ganadores de los Premios Grammy 2021; Beyonce y Taylor Swift hacen historia

LO MEJOR DE LA MÚSICA

Beyonce hizo historia en los Grammy del domingo al batir el récord de más victorias de una artista femenina, la rapera Megan Thee Stallion arrasó con tres gramófonos y la cantante pop Taylor Swift se quedó con el premio mayor en una gala socialmente distanciada que recordó las protestas antirracistas de 2020.

Fue una gran noche para Beyonce, quien rompió el récord de la artista femenina que más premios ha ganado cuando recibió el 28º gramófono de su carrera.

Pero fue Taylor Swift la que se llevó el Grammy al Álbum del año con Folklore, convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar tres veces el mayor premio de la noche, en una gala que repartió sus principales trofeos entre artistas mujeres.

Megan Thee Stallion se llevó el premio a Mejor artista nueva y compartió con la “reina” Beyonce los Grammy a Mejor canción rap y Mejor interpretación rap por el exitoso remix de la rapera, Savage.

Estos son los ganadores en las principales categorías:

Grabación del año: Everything I wanted - Billie Eilish

Álbum del año: Folklore - Taylor Swift

Canción del año: I Can’t Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: King’s Disease - Nas

Mejor canción de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyonce

Mejor álbum pop tradicional: American Standard - James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano: YHLQMDLG - Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: “La conquista del espacio” - Fito Páez

Mejor álbum tropical latino: “40” - Grupo Niche

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): “Un Canto Por México, Vol. 1” - Natalia Lafourcade

Mejor álbum de R&B: Bigger Love - John Legend

Mejor actuación de R&B: Black Parade - Beyonce

Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker - Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die (“Sin tiempo para morir”)- Billie Eilish y Finneas

Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush

Mejor grabación dance: “10%” - Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada