El Horacio Valdés que conocimos: talentoso, accesible y atractivo

“Las cachorras.... construyendo recuerdos. Al final, eso es lo único que nos llevamos”, se lee en el último post que hizo en su cuenta de Instagram con una foto donde aparece junto a sus dos hijas.

El músico y abogado panameño Horacio Valdés, vocalista de Son Miserables, falleció el miércoles 17 de marzo por un infarto. Tenía 51 años.

A Horacio lo recordamos como un gran amigo y colaborador de revista Ellas. Desde acceder a una entrevista para contar qué hacía atractivo a un hombre panameño (publicada en 2013), mostrar su espacio creativo para una sección en la revista (2015), hasta hablar de su rol de padre en una edición Especial del Día del Padre (en junio de 2019).

En 2014 aceptó participar en un editorial de moda navideño y ser portada de esa edición de revista Ellas, publicada el 10 de diciembre de 2014.

“Creo que si haces las cosas que te gustan siempre vas a sacar el tiempo para ellas. Si salgo del trabajo a las 7:00 y tengo ensayo de 9:00 a 11:00, no me molesta, porque disfruto lo que hago. Pienso que el secreto del éxito en la vida es el balance. Saber divertirte, trabajar duro, tener una vida familiar, y también tener algo que te nutra, como el arte y la música”, expresó Horacio en una entrevista publicada en esa edición navideña de Ellas, donde, entre otras cosas, habló sobre su trabajo como músico y abogado.

Sarita Esses, columnista de Café con Teclas, evoca esa vez que lo contactó por primera vez cuando ella era editora de las ediciones especiales de la revista.

“Llamé a Horacio por primera vez para el especial de Moda de revista Ellas en 2014. Estábamos haciendo una sesión de fotos en blanco y negro con hombres famosos en ropa de dormir. ‘¿Tengo que salir en pichi frío?’, me preguntó. Y desde ese entonces no paré de reírme cada vez que hablábamos. Al final declinó nuestra invitación, pero me dijo que no dejara de llamarlo para otra oportunidad. Nos salió mejor la cosa, porque lo reclutamos para la portada del especial de Navidad”, escribió Sarita en su cuenta de Instagram @cafeconteclas).

Conocer y entrevistar en persona a Horacio Valdés, un ícono del rock nacional, fue para Sarita uno de los días más alegres en el Ellas. “No podía creer que alguien tan guapo y exitoso fuera así de accesible y divertido”, expresó.

