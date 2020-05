El IFF Panamá revela su cartelera e invitados para su versión digital

La uruguaya La flor de la vida, la panameña Panquiaco y la española Santuario, son algunas de las películas que formarán parte del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) en su edición virtual especial del 22 al 26 de mayo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los organizadores del IFF Panamá también revelaron las personalidades del mundo del cine que participarán en sus conferencias, talleres y conversatorios virtuales, como la chilena Daniela Vega (Una mujer fantástica), la mexicana Yalitza Aparicio (Roma), el argentino Ricardo Darín (El secreto de sus ojos) o la estadounidense Geraldine Chaplin (El orfanato).

La selección del festival la integran 13 títulos: Araña (Chile, Argentina y Brasil), Así habló el cambista (Uruguay, Argentina y Alemania), Días de luz (Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador), I Am Not Alone (Armenia y Estados Unidos), La vida invisible (Brasil y Alemania), La flor de la vida (Uruguay), Me llamo Gennet (España), Panquiaco (Panamá), Santuario (España), Sorry We Missed You (Reino Unido, Francia y Bélgica), Sin señas particulares (México y España), Tres veranos (Brasil y Francia) y Vocación (Panamá).

Son títulos de entre 2019 y 2020 y se podrán ver a través de la página del festival www.iffpanama.org, donde también se detalla la dinámica para los conversatorios y talleres online.

La novena edición del evento cinematográfico estaba programada inicialmente del 26 de marzo al 1 de abril, pero fue cancelada debido a la crisis sanitaria, como el resto de la programación cultural del país y su versión virtual se realiza en alianza con el BID Lab, laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.