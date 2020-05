El neozelandés Waititi será el director de una nueva película de ‘Star Wars’

El cineasta neozelandés Taika Waititi escribirá y dirigirá una nueva película de Star Wars, anunció este lunes 4 de mayo Disney.

Waititi pasó de ser un aclamado director de cine independiente a participar en grandes producciones de Hollywood, como la película de superhéroes de Marvel Thor: Ragnarok, en 2017, antes de ganar un Óscar al mejor guión por la sátira nazi Jojo Rabbit, en febrero.

El director también dirigió el último capítulo de la primera temporada de The Mandalorian, la exitosa serie de televisión ambientada en el universo de Star Wars.

No se fijó ninguna fecha para la realización de la nueva película, pero la primera de las tres próximas Star Wars está prevista para diciembre de 2022, en el calendario de lanzamiento del gigante Disney.

Para hacer este anuncio, la compañía eligió el 4 de mayo (May the fourth, en inglés), una fecha celebrada por los aficionados a Star Wars por el juego de palabras con la famosa réplica de las películas May the force be with you (Que la fuerza te acompañe).

Disney también confirmó que el cocreador de la serie Muñeca Rusa, Leslye Headland, desarrollará una nueva serie de televisión ambientada en el mismo universo.

“Headland escribirá, será el productor ejecutivo y se desempeñará como autor-productor de la serie, lo que se suma a una creciente lista de historias de Star Wars para la plataforma de streaming de Disney, incluyendo The Mandalorian, ahora con la segunda temporada en posproducción", señaló Disney en Starwars.com.

Según informes comerciales de Hollywood, la serie de Headland será una “película de acción dirigida por mujeres” y “ambientada en una línea de tiempo alternativa del universo habitual de Star Wars”.

The Mandalorian, que incluye al ya famoso Baby Yoda, fue el programa de lanzamiento insignia de la plataforma de streaming Disney+ el año pasado, alcanzando un éxito de audiencia y crítica.

Además, otras dos nuevas series de televisión en vivo Star Wars están en proceso para Disney+, incluido el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan-Kenobi, y una precuela de la película Rogue One.