Con 31 temporadas continuas Los Simpsons es una de las series de televisión más longevas de la historia.

Y aunque tiene muchos episodios memorables, hay un especial que los fanáticos de la serie esperan cada año: Treehouse of Horror (La casita del horror).

"Este año la Treehouse of Horror XXX casualmente será el episodio 666 de Los Simpsons. ¡Como lo planeamos en 1989!", dijo el productor ejecutivo Al Jean en una entrevista a Entertainment Weekly.

El episodio de noche de brujas que se emitirá este 20 de octubre por Fox parodiará a la serie Stranger Things de Netflix y la película ganadora del Oscar 2018 The Shape of Water del director mexicano Guillermo del Toro.

Sobre este director no es la primera vez que se une a los personajes amarillos para asustar a los televidentes.

En 2013 fue el encargado de hacer la intro para Treehouse of Horror XXIV, en la que incluyó clásicos del cine de terror como Night of the living dead (1968), The Birds (1963) The Shining (1980) y a célebres escritores del género de terror como Stephen King, Edgar Allan Poe (1809-1849) o H.P. Lovecraft (1890 - 1937).