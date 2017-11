Los escándalos de acoso sexual tocan a Dustin Hoffman y Brett Ratner

Otro prominente director de cine se ve atrapado en la creciente crisis de acoso sexual en Hollywood. Brett Ratner es investigado luego que la actriz Olivia Munn y otras cinco mujeres lo denunciaron por acoso sexual o conducta sexual inapropiada en un artículo publicado el miércoles por el diario Los Angeles Times.

Playboy Enterprises rápidamente se distanció de Ratner mientras que su abogado negó las acusaciones.

Las repercusiones también se remontan a hace 32 años: el actor ganador del Oscar Dustin Hoffman se disculpó por supuestamente acosar sexualmente a una pasante de 17 años de edad en 1985.

La escritora Anna Graham Hunter afirmó el miércoles en una columna en el Hollywood Reporter que el actor de ahora 80 años de edad la toqueteó en el set de la película para televisión Death of a Salesman (“Muerte de un viajante”) y “habló de sexo conmigo y frente a mí”.

Story I wrote for The Hollywood Reporter https://t.co/pprfvXBjRd — Anna Graham Hunter (@annaghunter) 1 de noviembre de 2017

Hoffman emitió un comunicado el miércoles disculpándose por “cualquier cosa que yo haya hecho que la haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. Eso no refleja quién soy yo”.

Munn también se quejó del comportamiento en el plató y afirmó que mientras visitaba el set de la película de Ratner After the Sunset (“Al caer la noche”) en el 2004, el director se masturbó frente a ella en su remolque. Munn describió el incidente, sin nombrar a Ratner, en una colección de ensayos publicada en el 2010.

El abogado de Ratner emitió un comunicado el miércoles en el que dijo que el director “niega vehementemente las escandalosas y desdeñosas acusaciones” y está “seguro de que su nombre será limpiado una vez que la locura actual en los medios pase y la gente pueda evaluar objetivamente la naturaleza de estas acusaciones”.

Ratner dirigió la serie de películas Rush Hour, así como Red Dragon, X-Men: The Last Stand y Tower Heist. También tiene un acuerdo para presentar adelantos a Warner Bros. y su empresa RatPac and Dune Entertainment tiene un amplio acuerdo de cofinanciamiento con el estudio que ha abarcado gran parte de los estrenos de Warner Bros. como Wonder Woman, It y Justice League.

“Estamos al tanto de estas denuncias en el Los Angeles Times y estamos revisando la situación”, dijo Warner Bros. en un comunicado.

Pero Playboy Enterprises retiró los planes que involucraban a Ratner, incluyendo colaborar en una cinta sobre la vida de Hugh Hefner que sería protagonizada por Jared Leto.

"Nos perturba profundamente saber de las acusaciones contra Brett Ratner. Nos parece que este tipo de comportamiento es completamente inaceptable”, señaló la empresa en un comunicado.

Ratner y Hoffman son las figuras más recientes que enfrentan denuncias de acoso sexual, una lista que ahora incluye al productor Harvey Weinstein y al guionista y director James Toback y que también han llegado a los actores Kevin Spacey y Jeremy Piven.

La crisis se ha ampliado a otras áreas del entretenimiento y los medios de comunicación, incluyendo la música country. Kirt Webster, un importante publicista de música country que ha representado a clientes como Dolly Parton, Kenny Rogers, Kid Rock y Hank Williams Jr., negó acusaciones de que agredió sexualmente a un aspirante a cantante.

El excantante Austin Rice dijo que Webster le tocó los genitales, lo besó, le hizo desnudarse y abusó sexualmente de él en 2008. Su firma, Webster Public Relations, cambió el miércoles su nombre a Westby Public Relations y está siendo dirigida por su vicepresidente, Jeremy Westby. Un comunicado de la empresa señala que Webster se "está tomando un tiempo fuera del negocio para enfocarse en las acusaciones indignantes y falsas”.

INVESTIGAN A WEINSTEIN Y TOBACK

La policía en Beverly Hills anunció el martes que comenzó investigaciones penales ante las denuncias recibidas sobre Weinstein y Toback. Weinstein también está siendo investigado por acoso sexual o violación en Los Angeles, Nueva York y Londres. Weinstein niega haber tenido algún contacto sexual no consensuado. Su representante, Sallie Hofmeister, no tenía comentarios sobre la pesquisa en Beverly Hills.

El departamento dijo el 31 de octubre pasado que estaban investigando a Weinstein y Toback tras recibir "múltiples denuncias", aunque no detalló su contenido. Decenas de mujeres, entre ellas las actrices Selma Blair y Rachel McAdams, contaron que Toback las acosó o agredió sexualmente. Toback, que no tiene representante legal, ha negado las acusaciones.

Las acusaciones tuvieron repercusiones inmediatas.

Weinstein fue despedido de la empresa que fundó en cuestión de días tras la publicación de los primeros reportes que lo señalaban por acoso sexual y Netflix suspendió el martes la producción de la última temporada de House of Cards en medio de los señalamientos contra Spacey por supuestamente haber acosado sexualmente al actor Anthony Rapp en 1986 cuando Rapp tenía 14 años.

La decisión de detener la producción el martes se tomó antes de que un segundo actor hiciera acusaciones contra Spacey: el actor mexicano Roberto Cavazos.

Cavazos denunció en su página de Facebook que se encontró a Spacey en un bar en el teatro The Old Vic de Londres, del que Spacey fue director artístico de 2004 a 2015, y que el actor estadounidense trató de tocarlo en contra de su voluntad. Cavazos declinó dar una entrevista. Representantes de Spacey no respondieron a una solicitud de comentarios.

En un comunicado el martes el teatro expresó su “gran consternación” ante las acusaciones y dijo que “cualquier comportamiento inapropiado de parte de cualquier persona que trabaja para The Old Vic es completamente inaceptable”.