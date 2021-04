La artista panameña Yek Gamboa presenta ‘Mística’, un canto de amor y gratitud

La cantante panameña Yek Gamboa presenta este lunes 26 de abril su nuevo álbum Mística, el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

Gamboa de 34 años y con una licenciatura en Bellas Artes, con especialización en Música, de la Universidad de Panamá, comenzó su carrera musical a mediados de 2010, y en enero de 2014 lanzó su primer disco llamado “Nada es imposible”.

Con ese trabajo pudo posicionarse como una compositora del rock panameño, pero en esta oportunidad nos entrega una nueva producción que cuenta con matices de Jazz, ritmos folclóricos y world music con un toque experimental utilizando loops y efectos de voz.

Mística, calificado por la artista como un viaje sonoro que poetiza los sentimientos fue grabado y producido por el cantautor panameño Aniel Mejía y cuenta con la colaboración de los músicos panameños Alejandro Guerra (percusión), Luis Aníbal Jiménez (bajo) y Ayrton Paul (guitarra).

El álbum cuenta con ocho canciones, además de un bonus track grabado y producido por Yek Gamboa.

Algunos de los títulos son: Nada es imposible, Por el camino, Honestidad, La cosa es simple, Todo o nada y Ley de vida, entre otros.

¿Cuánto tiempo tomó producir este nuevo álbum?

La grabación, mezcla y masterización tomó un año

Han pasado siete años desde su primer disco. ¿Qué es lo más difícil para los músicos panameños a la hora de producir un nuevo trabajo?

Una de las cosas que afecta a los músicos independientes es tener que alternarse entre estudiar, el trabajo, organizar eventos, manejar las redes y tener que autogestionarse. Es un poco difícil, ya que conlleva varias responsabilidades. Sin embargo, si uno se organiza y te apoyas en las herramientas digitales puedes lograr buenos resultados.

De los temas del nuevo disco, ¿cuál es tu favorito y por qué?

El tema que más me gusta no estaba incluido en el disco, pero había sido una canción que produje y grabé yo misma hace años. De pronto lo volví a escuchar y me di cuenta que debía incluirlo, porque tiene la esencia del álbum. Irónicamente Aniel Mejía me contactó por esa canción y fue así que decidimos grabar este disco. Esta canción esta incluida como un bonus track y su nombre es Tierra Santa.

¿En qué te inspiras a la hora de crear tus temas?

Me inspiro en muchas cosas, por ejemplo la vida misma, la naturaleza, las relaciones personales y sobre todo en experiencias vividas o historias de personas, también creo cuentos y los vuelvo canciones.

Precisamente esta gran producción contiene música y letra compuesta por Yek Gamboa, las canciones son cuentos, metáforas y utopías. Es un canto de amor, gratitud, esperanza, libertad y de fuerza interior, agrega la cantante.