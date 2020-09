La portada de ‘Time’, tomada por una fotógrafa de sangre panameña

Tiene menos de 30 años y cinco de carrera profesional y ha tomado su primera portada en la revista estadounidense Time. Su nombre es Kayla Reefer, fotógrafa nacida en California, Estados Unidos, de padres panameños.

Kayla ha trabajado para medios como The New York Times, Vice y The Hollywood Reporter y ha hecho campañas para Spotify que se han reflejado en las pantallas de Times Square, como lo reveló en una entrevista para la revista Ellas publicada el año pasado (https://www.ellas.pa/mundo-ellas/la-fotografa-de-raices-panamenas-que-ha-hecho-campanas-para-spotify/).

Pero para la fotógrafa, de 28 años, esta es la primera portada que hace para una publicación y la primera para Time. Además, la portada tiene un significado muy especial: tiene como título Las 100 personas más influyentes y aparecen las fundadoras de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, Alicia Garza, y Opal Tometi.

A través de sus redes sociales Kayla expresó el “honor absoluto” que fue fotografiarlas y cómo en la sesión de fotos ellas tres, que eran las verdaderas protagonistas, la animaban en su trabajo.

