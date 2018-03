Más mujeres hablan de su supuesto pasado sexual con Donald Trump

El coro de mujeres que se han decidido a hablar de su supuesto pasado sexual con el presidente Donald Trump se hace cada vez más fuerte.

Los señalamientos sobre las supuestas relaciones sexuales de Trump surgieron en tres frentes el martes pasado, con dos mujeres presionando por casos judiciales y una actriz porno denunciando nuevamente en público al presidente estadounidense.

Hasta ahora Trump ha eludido al creciente movimiento #MeToo sobre denuncias de acoso y abuso sexual, pero los últimos acontecimientos han servido como un nuevo recordatorio de las dudas que existen sobre el pasado del empresario casado tres veces. Estos son los últimos acontecimientos:

Una exmodelo de Playboy, que dice haber tenido un amorío con Trump en 2006, presentó una demanda en California buscando invalidar un acuerdo de confidencialidad para poder hablar de su supuesta relación.

Un juez de la ciudad de Nueva York falló que una demanda por difamación presentada por una ex concursante del programa de televisión The Apprentice puede proseguir mientras Trump está en el cargo. Ella acusó a Trump de un contacto sexual no solicitado.

La actriz porno Stormy Daniels y su abogado continuaron su campaña mediática en contra de Trump mientras buscan invalidar un acuerdo de confidencialidad que ella firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016. Con la demanda ella busca poder hablar abiertamente de su presunta relación con el ahora mandatario.

Trump ha negado sistemáticamente las acusaciones de las tres mujeres. Anteriormente ha calificado a sus acusadores de "mentirosos" y ha afirmado que tales informes son "invenciones".

No obstante, lo que sí es real es que se trata de otra distracción para una Casa Blanca que ya lidia con varias salidas de alto nivel y una agenda legislativa estancada.

Pero las mujeres no se van.

La ex modelo de Playboy Susan McDougal está lista para hacer una entrevista con Anderson Cooper en CNN el jueves. Y Daniels -cuyo nombre legal es Stephanie Clifford- ha grabado una entrevista con 60 Minutes de CBS, que se emitirá en breve.

El abogado de McDougal apareció en la cadena NBC el miércoles por la mañana.

"Karen McDougal tuvo una relación sexual con Donald Trump durante 10 meses", aseguró Peter Stris. "Fue una relación romántica. Estaban juntos muy a menudo".

Algunos aliados de mucho tiempo pusieron en duda que las denuncias tengan un impacto significativo. Durante la campaña de 2016, más de una decena de mujeres denunciaron que Trump las había acosado o algo peor. Muchas de ellas hablaron luego de que el programa Access Hollywood publicó una grabación en la que se escucha a Trump presumir de haber manoseado mujeres. Algunas de ellas volvieron a hablar luego de que despegó el movimiento #MeToo.

"Creo que durante la campaña aprendimos algo que nunca creímos que fuera cierto. La gente pudo separar a la persona de sus políticas", dijo el ex asesor de campaña Barry Bennett. Los votantes "estaban dispuestos a pasar por alto el comportamiento personal o las palabras grabadas" de Trump, agregó.

En 1997, la Corte Suprema dictaminó que un presidente en ejercicio no es inmune a los litigios civiles por algo que haya ocurrido antes de que asumiera el cargo y que no tuviera relación con el cargo. El fallo se conoció después de que Paula Jones entablara una demanda por acoso sexual contra el presidente Bill Clinton. Ese caso fue desestimado por un juez, pero fue apelado. La apelación aún estaba pendiente cuando Clinton aceptó pagar 850 mil dólares a Jones para resolver el caso. Clinton no admitió haber hecho algo incorrecto.