Una niña de 10 años se convierte en la más joven en trepar el famoso muro El Capitán

Una niña de 10 años hizo historia al convertirse en la persona más joven en escalar el icónico muro El Capitán del parque estadounidense Yosemite.

Selah Schneiter, de Colorado, escaló los casi 900 metros de la ruta de La nariz, con su padre, un alpinista experimentado, y un amigo de la familia, en 5 días. El 12 de junio celebró su hazaña con una pizza.

"Simplemente no puedo creer que lo haya hecho", dijo eufórica Schneiter en un video capturado al momento de la llegada a la cima del muro de granito en el centro de California.

"Nuestro gran lema era '¿Cómo se come un elefante?' En pequeños bocados", dijo a KFSN, cadena asociada a ABC. "Un lanzamiento a la vez, un movimiento a la vez, un día a la vez", detalló.

10-year-old Selah Schneiter becomes the youngest climber on record to make it to the top of "The Nose" route on El Capitan—one of the most challenging and infamous vertical rock formations in Yosemite. https://t.co/McUQ7v7tF0pic.twitter.com/9BVHPJh0dK