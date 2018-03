La pasarela parisina, un terreno para el amor

El amor se manifestó este sábado en la pasarela parisina, con una emotiva declaración de Andreas Kronthaler a su esposa Vivienne Westwood, así como en el desfile romántico del libanés Elie Saab.

Kronthaler, actualmente a cargo de las colecciones de la firma fundada por su esposa, de 76 años, se declaró así en una carta escrita de puño y letra que repartió entre los invitados al pase de la Semana de la Moda. "No me gusta mirar atrás, no es mi forma de ser", dijo el austriaco a la AFP. "Pero al recordar el tiempo que hemos pasado juntos y todas las cosas que me ha enseñado... me dije, es maravilloso".

En su carta a la reina del punk británica y activista ecologista, Kronthaler rindió homenaje a su "colaboradora, amiga y compañera, profesora y musa", a la que conoció en 1989. "Sigo pensando que, en todas las ocasiones, eres la mujer mejor vestida", escribió su esposo, 25 años menor que Westwood.

Para la próxima colección otoño-invierno, Kronthaler presentó una colección unisex, alegre, con zapatos con plataformas gigantescas, estampados florales y nudos en cascada.

Al término del desfile, al que acudió la actriz estadounidense Rose McGowan, la pareja volvió a profesar su amor con un beso inmortalizado por las cámaras.

FLORES SOBRE EL NEGRO

El universo romántico de Elie Saab se concretó con una colección dominada por el negro sobre el que se estampan motivos florales rosas, naranjas, azules...

Las modelos combinan prendas de cuero como chaquetas, cinturones anchos y botas altas con delicada organza, flecos y encajes.

Los volantes, los fulares y las perlas completan unos conjuntos que evocan la época victoriana. Los lazos de terciopelo se inspiran en las modelos del pintor impresionista Renoir.

Por primera vez, Elie Saab decidió imprimir en algunos de sus vestidos su monograma, que se mezcla con las composiciones florales.

Hermès apuesta porque la mujer privilegie el cuero el próximo invierno, desde un simple top hasta en pantalones y vestidos. Un material que se combina con toques folclóricos.

"Quería trabajar el cuero de manera bien flexible, fluida, salir de la idea de que el cuero es una prenda exterior para transformarlo en vestido flexible y fino", dijo su directora artística, Nadège Vanhée-Cybulski.

El diseñador francés Joseph Altuzarra, que vive en Nueva York, convirtió el emblemático restaurante La Coupole, templo del "Art déco", en una pasarela.

Nacido en París, Altuzarra explicó que "tenía por costumbre pasar frente a este restaurante todos los días cuando iba a la escuela". Para esta colección, dijo, se inspiró en el universo burgués en el que creció, "retomando algunos códigos para tratar de romperlos un poco".

Su colección combina lo masculino con lo femenino y los botones se convierten en un elemento esencial de sus trajes pantalón, que marcan cintura y ensalzan cadera.

Véronique Leroy eligió una sala de cine para presentar su colección en formato cortometraje."Hacía mucho tiempo que quería presentar mi trabajo de otra manera que con un desfile", dijo la diseñadora belga.

La colección, inspirada en la naturaleza, fue posteriormente dispuesta frente a la pantalla, accesible al público.Inspirado en los recuerdos de su infancia, el indio Rahul Mishra propuso una colección con un claro predominio de la pana para chaquetas y pantalones, e introdujo el PVC para terminar por ejemplo los bajos de un vestido largo que tintinea con el movimiento.

Muchas de sus prendas lucen estampados de los paisajes urbanos de India. El grupo Bananarama clausuró el desfile de Sonia Rykiel con motivo del 50º aniversario de la firma. La marca presentó una colección heterogénea, que da cabida desde a los vestidos plateados hasta al clásico traje pantalón de cuadros.