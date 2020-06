Pedro Altamiranda vuelve a cantar por la pandemia y por el actuar de los políticos

El caos ocasionado por el coronavirus en Panamá, ha dado pie para que el cantante y autor Pedro Altamiranda grabara una nueva canción alusiva a la crisis, Pandemi... erda, esta vez más enfocada en el comportamiento de los políticos.

Entonada como un slam, estilo musical de canto sin acompañamiento instrumental, en la canción Altamiranda habla de negociados de contratos, de ocultar la verdad y de ayudas solo para botellas y allegados, como prácticas que no han cesado durante estos meses de apuros sanitarios.

“La enseñanza de esta pandemia / es que el pillo se tapa la cara / es que al pueblo lo come la anemia / y el de bille no te afloja un cuara / y al final cuando el virus vencido / y en deudas no sabrás dónde estás / los políticos siguen pillos ungidos / y el pueblo una mano adelante y otra atrás”, canta Altamiranda en tiempo de slam, como también hizo en Viral, la primera canción que compartió en marzo pasado, cuando empezó la cuarentena en el país y en la que apelaba a fomentar el mensaje de quedarse en casa para tratar de contener la peste del coronavirus.

“Pandemi... erda. Es lo que le han dado al pueblo”, apunta el artista, que se retiró de los escenarios hace años, pero que no ha dejado de escribir canciones de la actualidad nacional.

Viral y Pandemi... erda son las primeras canciones que comparte desde 2009.