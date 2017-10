El perro de Mauricio Macron se orina en plena reunión oficial

El perro del presidente francés Emmanuel Macron interrumpió una reunión de su amo con miembros de su gobierno cuando orinó en una chimenea en el Palacio del Elíseo.

El canal de televisión francés LCI transmitió el incidente el domingo, que fue captado en video en una sala dorada y con candelabros en la residencia presidencial.

"I wondered what that noise was" - Emmanuel Macron's dog Nemo filmed peeing on Elysée fireplace https://t.co/BzZg3MJYXspic.twitter.com/nd91VMRJGt