Los planes a futuro de la cantante panameña Diana Villamonte

Hace dos años y medio salió de Panamá, su tierra natal, para abrirse camino en el mundo de la música.

Dueña de una imponente voz, esta panameña cautivó al público y a los miembros del jurado con su destacada participación en La Voz… México 2018, donde se quedó con el segundo lugar.

Tras el concurso, la joven de 23 años de edad cuenta –en una entrevista con La Prensa– sobre sus planes a futuro, que incluyen seguir con sus shows en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta y el próximo año sacar su propio material musical.

MUCHO APRENDIZAJE

Del reality show, Diana dice que se lleva muchos aspectos, pero principalmente el aprendizaje, desde las audiciones hasta la gala final del 16 de diciembre pasado.

"Conocí a muchísimas personas, al principio éramos como 80 los que hicimos las audiciones a ciegas, pero lo importante es que conoces a tanta gente de todos lados de México", relata.

A lo largo del show, era frecuente toparse con actrices y actores de la cadena Televisa, quienes –según cuenta– no dudaban en dar sus consejos a quienes se inician en este mundo artístico.

¿El consejo más recurrente? Quienes tienen más experiencia en este ámbito le recordaron a Diana la importancia de mantener los pies sobe la tierra.

"Me decían… cuando ya llegues a una fama grande, recuerda, no eres nada si no eres humilde… no hay que creerse más que las demás personas", afirma.

Sin embargo, la observación que más le llegó fue la que recibió de Maluma, su coach en el concurso, quien le habló de que "siempre había que ser disciplinado y a la vez disfrutar".

El colombiano le decía que el fin de todo "no era un concurso", sino que había que disfrutar el tiempo en el escenario, de lo más natural. "Cada vez que me subía a cantar me acordaba que debía ser yo misma y disfrutarlo; no pensar que me estaban juzgando o que debía pasar otra ronda, siempre disfrutar el momento", cuenta Diana.

Otro fruto de su participación en el reality show fue la amistad entablada precisamente con Maluma. "Somos amigos, jamás pensé que eso iba a pasar, hay respeto y una admiración a un artista con una carrera consolidada, sin importar el género que cante, y es lo que yo aspiro en un futuro", comenta.

Aparte de su pasión por la música, Diana comparte con Maluma otras cosas en común como el hecho de ser "bastante apegados a nuestras familias".

Se trata –indica Diana– de una admiración mutua porque "él admira mi manera de cantar, lo que hacía en el escenario y yo lo que él ha logrado, con 24 años de edad".

Un dato curioso es que, salvo la canción de la audición, el resto de los temas interpretados en el show no eran del agrado de la panameña. Entre risas, admite que "no me gustaban al inicio, pero ya luego las cantaba porque ni modo y al final me gustaban".

Le hubiese gustado cantar en español (siempre eran temas en inglés), y así tener la oportunidad de cantar, por ejemplo, una canción de Amanda Miguel, "algo que la gente no se esperara".

RESPALDO

La joven reitera su agradecimiento por México, país al que llegó con un sueño. "México me ha dado mucho trabajo, ha cambiado mi vida completamente. Durante el programa me escribía gente de todos lados del país", dice. "No hay nada más cool que salir de tu país con un miedo de que si va o no a funcionar en otro país y llegar y que las cosas salgan bien, de verdad que es muy bonito", admite.

A su vez, Diana reconoce sentirse sorprendida por el apoyo que recibió de los panameños, por su participación en el concurso.

"Yo no me esperaba que se pusieran así, me escribían para darme su respaldo. No hay nada más bonito que estar en otro país haciendo algo pero que tu país también te esté respaldando... me siento orgullosa de ser panameña”, dijo.

LOS PLANES

Tras la gala final, Diana se tomó unos días de vacaciones con su familia, pero ya luego retomó sus shows en un teatro en Puerto Vallarta, los cuales están programados hasta el mes de junio de 2019. Tiene presentaciones los lunes y viernes.

Pero esto no se queda allí, a la par empezará a grabar. "Ya pronto espero sacar mi música, que la puedan escuchar”. Para ello "estoy tratando de enfocarme mucho porque quiero escribir algo propio. No soy reconocida por ser una gran escritora, pero quisiera hacer algo que me saliera de mi corazón".

Se trataría –adelanta– de un proyecto muy original, no algo simplemente "para que sea famosa" y le dé prestigio comercial. "Tengo también que disfrutarlo", expresa.