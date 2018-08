Más de 300 temas de Prince están a disposición en plataformas digitales

Más de 300 canciones del ícono pop estadounidense Prince están disponibles en plataformas digitales de streaming (escucha en línea) y descarga, por primera vez desde el viernes.

Los herederos del cantante, fallecido en 2016, llegaron a un acuerdo con la discográfica Legacy Recordings de Sony, para distribuir estos temas que forman parte de 23 álbumes lanzados entre 1995 y 2010. También se lanzó una compilación de 37 canciones llamada Prince Anthology 1995-2010, compuesta por lo más destacado de esa gran selección.

"Muchos de estos álbumes, solicitados por los fanáticos y coleccionistas, están disponibles por primera vez para streaming y descarga, agregando más de 300 canciones esenciales de Prince al catálogo en línea del artista", indicó Legacy en un comunicado.

El acuerdo entre los herederos del cantante y Sony incluye un total de 35 álbumes. El repertorio está compuesto por álbumes inéditos, sencillos, grabaciones en vivo y otras rarezas. Las canciones provienen de una etapa avanzada en la carrera de Prince, cuando sacaba hasta cuatro álbumes al año.

"Prince pudo escribir, grabar y lanzar su propia música en sus propios términos", agregó Legacy. La revista Variety señaló que el mayor éxito de Prince en ese período, The Most Beautiful Girl in the World (1994), no fue incluido, a pesar de estar en The Gold Experience. La publicación citó a una fuente anónima que dijo que la pista estaba "en retención legal como resultado de un litigio existente".