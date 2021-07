‘The Crown’ y ‘The Mandalorian’ lideran carrera de los Emmy con 24 nominaciones

La serie de Netflix sobre la realeza británica The Crown y la de Disney+ The Mandalorian, que recrea el universo Star Wars, se colocaron este martes 13 de julio como líderes de la carrera a los premios Emmy de este año con 24 nominaciones cada una.

Los dos programas dominaron la categoría de drama, mientras que otra producción de Disney+, WandaVision, resultó a la cabeza entre las miniseries.

La distópica The Handmais’s Tale (21 nominaciones) y la primera temporada de la comedia Ted Lasso (20 nominaciones) parten de muy buena posición para la 73ª edición de los Emmy Awards, el equivalente a los Óscar de la televisión.

Los ganadores serán anunciados el 19 de septiembre en una gala en Los Ángeles, con “una audiencia limitada”. Un intento de regreso a la normalidad: la edición del año pasado se transmitió desde un teatro vacío, y los ganadores aceptaron sus premios desde sus casas.

La llegada de la Covid-19 interrumpió los rodajes y alteró los calendarios de producción televisiva. Y los 25,000 votantes de la Academia de Televisión también pasaron meses confinados en casa, evaluando una pequeña selección de series desde su sofá.

En su categoría, la serie The Crown, que ha generado reacciones incluso en el seno de la familia real británica, se disputará el trofeo con The Mandalorian, cuyo adorable “bebé Yoda” animó las suscripciones a la plataforma Disney+, pero también con The Handmaid’s Tale y la muy popular Bridgerton (Netflix).

Las tres temporadas anteriores de la serie real que ha conseguido éxito mundial también habían sido nominadas a mejor serie dramática, pero como todas las demás producciones de Netflix, The Crown nunca ha ganado.

También podrían obtener el galardón sus actores principales: Emma Corrin por su interpretación de la princesa Diana, Josh O’Connor, que interpreta al príncipe Carlos, u Olivia Colman como la reina Isabel II.

La categoría de las mejores miniseries -producciones que solo tienen una temporada- será sin duda la más disputada: la saga de superhéroes de Marvel Wandavision, un sitcom en blanco y negro plagado de referencias kitsch de la década de 1950, se enfrentará a las también aclamadas Gambito de dama, Mare of Easttown, I May Destroy You y The Underground Railroad.