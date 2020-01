'El vallenato no se deja opacar': Zabaleta

PERSONAJE

Es un juglar moderno, pero no por ello abandona las raíces que le han dado la oportunidad de volverse artista. El colombiano Carlos Mario Zabaleta, intérprete del vallenato, no esconde su admiración y respeto hacia Carlos Vives, quien hizo visible y atractivo un género que ha sobrevivido en el corazón de las nuevas generaciones.

Zabaleta integró dos grupos musicales, hasta que en 2006 decidió lanzarse como solista para hacer música para todo público con temas como Vuela paloma, Mi razón de ser, Qué no daría y Sapos y cigarras.

El artista conversa sobre su visión y se prepara para aterrizar en Panamá, en una presentación con vista a la bahía, en el restaurante Nova en el Trump International Hotel, el próximo 27 de febrero.



El vallenato ha sido declarado por la Unesco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Representa este título un compromiso adicional en su carrera como intérprete de este género?

El hecho de que se le haya otorgado este importantísimo reconocimiento a la música vallenata, además de alegrar mi alma, por supuesto que representa para mí un gran compromiso. Sobre todo cuando me corresponda interpretarla en escenarios internacionales, ya que a pesar de que el reconocimiento se le hizo al segmento clásico o auténtico, es decir, a las líricas de antaño (1950-1970) y no a la nueva generación del vallenato, los nuevos exponentes estamos aún más obligados a incluir en nuestro performance varias piezas de esa época y darlo a conocer en todos los lugares en que realicemos nuestras presentaciones.

¿Qué diferencia la canción Algo sobrenatural de sus temas previos?

La canción Algo sobrenatural es diferente a las que venía produciendo, porque al grabarla quise ponerle el estilo del vallenato de los años 1990. En esa década las canciones estaban cargadas de mucho sentimiento, de poesía y de melodías más románticas.



En YouTube hay un video en donde bailas muy atinadamente el Gangnam Style. ¿Has considerado diversificarte en otros géneros como lo es el pop?

Jajajajaja.... bueno, estuve participando en un reality que se llamó La Pista y uno de los retos fue cantar y bailar el Gangnam Style. Gracias a Dios a mucha gente en Colombia le gustó el trabajo que realicé y me apoyaron durante todo el tiempo que estuve en el programa. Pero creo que me quedo en mi “zona de confort” con el vallenato, pues es la música que me hace vibrar y que llena cada rincón de mi alma.



¿Cuál será el repertorio este 27 de febrero?

El vallenato ha podido trascender las fronteras gracias a que evolucionó y se dejó impregnar de otros géneros musicales. En la presentación no solo vamos a cantar las nuestras, sino que también vamos a interpretar aquellas clásicas por las cuales la Unesco lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como también algunas de Carlos Vives, quien ha sido el responsable de abrirle paso no solo al vallenato, sino también a todos los artistas de Colombia en el mercado internacional.



¿Cómo es visto el vallenato por los jóvenes?

La gente joven generalmente llega al vallenato a través de sus padres. Es decir, la generación anterior creció escuchando este género y le transmite este gusto a sus hijos. No se puede negar que actualmente la juventud prefiere los géneros urbanos. Sin embargo, el vallenato no se deja opacar y se pone a tono con lo que la juventud prefiere para no perder su espacio.