Vogue, un baile de moda

MEDIO DE EXPRESIÓN

A lo largo de la historia el hombre ha utilizado el baile como medio de expresión. Ya sea para culto, cortejo o protesta. El vogue o voguing es uno de esos bailes con los que un sector de sociedad, en su mayoría la comunidad lgbti, busca respeto, visibilización y aceptación.

Fue en New York (Estados Unidos) donde se originó esta disciplina artística en la década de 1980. En los balls o salones de baile de Harlem, donde la comunidad gay, negra y latina, se reunía no solo para participar de concursos de pasarelas, sino para crear un espacio de aceptación dentro de una sociedad que los marginaba. “En las pasarelas te sientes orgulloso de ser gay, y no es algo que suceda en el mundo exterior” relataba un asistente de estos eventos para el documental Paris is Burning (1990) el cual recoge las vivencias dentro de la llamada cultura ball.

“Se le puso el nombre de la revista Vogue porque algunos de los movimientos son las poses que vemos en la revista. Al igual que el breakdance, el voguing tiene movimientos que imitan figuras de los jeroglíficos del antiguo Egipto y otros de gimnasia deportiva. En ambos bailes el objetivo es lograr líneas perfectas y posiciones difíciles. Pero el vogue lo lleva al límite”, explicaba el bailarín Willi Ninja para dicho documental. Entre sus declaraciones hablaba sobre la esperanza que el voguing se popularizara y reconociera en todo el mundo, algo que se hizo realidad justo la fecha en que salió el documental gracias a la canción Madonna: Vogue.

“No hay diferencia si eres blanco o negro, chico o chica, si la música suena te dará una nueva vida” entona la canción de la cantautora estadounidense haciendo clara referencia no solo baile sino también a la lucha de la comunidad que lo creó. Con adolescentes que eran expulsados de sus casas por su preferencia sexual, personas excluidas por su color de piel o lugar de procedencia, pronto el voguing se convirtió en una expresión social y un levantamiento de voz utilizando el cuerpo.

El baile como protesta

“Cada persona tiene su medio y su fin de protestar, tiene su propio mensaje y manera de expresarlo” explica el bailarín y músico venezolano Armando Luzardo quien desde 2019 práctica voguing en un BallRoom en Argentina, donde asegura haber encontrado un “espacio de aceptación, donde son celebradas las diferencias”.

Para él este movimiento aparte de permitir “la exploración y expresión del género”, le ha dado la oportunidad “de ser una voz para hablar de la problemática y crisis humanitaria que hay en Venezuela. Sin duda alguna, ese es el mensaje que quiero dar. Y el recordar que debemos ser empáticos con cada ser”.

Como Luzardo, al pasar del tiempo las personas han utilizando el vogue para protestar por distintas causas más allá de su sexualidad, como a inicios del 2019 cuando Daniela del Río una estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon, México, bailó voguing para exigir la destitución de un docente acusado de acoso. "Bailo por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron", levantaba la voz del Rio durante su protesta.

En Panamá

Actualmente el voguing está presente en distintos países de Latinoamérica como México, Colombia, Argentina y Panamá, cobrando mayor interés gracias a series televisivas como Pose (2018), Legendary (2020) o RuPaul Drag Race (2009 - ).

“En Panamá se popularizó después que los millennials y la generación z comenzaron a practicar esta disciplina que tiene mucha competitividad internacionalmente. Gracias a la visibilización de espacios seguros (en el istmo) para la comunidad lgbtqia (lesbiana; gay; bisexual; transgénero; queer ; intersexual; y asexual), con eventos como Histeria y Panamá is Burning, se ha gestado un pequeño círculo de personas que están comenzando a practicarlo” explica el Alice Bejarano organizador del ball ‘La Categoría es’ que se celebra en Panamá y que cuenta con una sección de voguing.

Para Bejarano este tipo de espacios ofrecen un lugar donde las personas puedan expresarse o simplemente ser quienes son, sintiéndose a gusto consigo mismos y compartiendo con personas que piensan igual y tienen los mismos gustos. “Fuera de estos espacios es muy difícil que estas personas puedan expresarse de la manera que quieren y no ser atacados, discriminados o ridiculizados. Además en estos eventos los asistentes que no pertenecen a la comunidad pueden aprender, llevarse un mensaje positivo y entender la necesidad de este tipo de espacios”, explica el promotor cultural.

“La danza siempre ha servido definitivamente para expresar y brindar calma a los pueblos. No sólo lo que comunicas, sino en lo que sientes” explica el bailarín Jossie Jiménez, quien cree efectivamente como mencionó Bejarano, el baile puede ofrecer un lugar seguro para quien lo practica. “Los humanos siempre queremos pertenecer y sentirnos seguros y la danza también viene a ser una comunidad. Conozco historias de gente que cambió su vida cuando comenzó a bailar. Gracias a la danza, personas que no veían otras oportunidades encontraron algo que los apasionaba y que también podía poner un plato de comida en su mesa. A otros les brindó amigos, maestros, encontraron el amor, dejaron atrás vicios, trabajo aburridos, su familia hizo su negocio alrededor de este arte y creo que de eso se trata la vida. De vivirla haciendo algo que te guste”, concluye Jiménez.

Según datos de la BBC en 2019 todavía había 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran castigadas por ley, en 11 de ellos con pena de muerte. Mientras que en 26 países se reconoce el derecho al matrimonio igualitario.