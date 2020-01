Alcaldesa de Capira realiza encuesta sobre nuevo impuesto municipal

CAPIRA, Panamá Oeste.- La conveniencia o no de la aprobación del impuesto de un centavo por el transporte de cada ave desde las fincas avícolas ubicadas en Capira hacia las plantas procesadoras fue consultado este miércoles a la población capireña por parte de la alcaldesa Betzaida Sánchez. Basándose en una encuesta de cinco preguntas, la alcaldesa Sánchez consultó a sus conciudadanos sobre si tenía o no conocimiento de la intención del concejo municipal y tesorería de aplicar este impuesto. Además, se les preguntó si consideraba que este impuesto aumentaría o no el costo del pollo, entre otras preguntas. Sánchez ha señalado que este gravamen resulta inconveniente, ya que incrementaría el costo de la canasta básica alimentaria. Esta decisión ha generado un conflicto para con los ediles capireños, quienes han dicho que no hay marcha atrás en la aprobación del impuesto. En el distrito de Capira existen unas 10 empresas avícolas, aunque no se tiene una cifra exacta de la cantidad de galeras de crías de aves.