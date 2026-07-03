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    ‘Tito y Lola descubren Panamá comiendo’: el libro infantil panameño que ahora acerca la gastronomía nacional a lectores de habla inglesa

    La obra, reconocida como el primer libro infantil gastronómico de Panamá, utiliza la comida como punto de partida para acercar a los más pequeños a la cultura, las tradiciones y las regiones del país.

    Diana Fernández
    ‘Tito y Lola descubren Panamá comiendo’: el libro infantil panameño que ahora acerca la gastronomía nacional a lectores de habla inglesa

    El gastrónomo panameño Jorge Chanis publicó su libro de literatura infantil Tito & Lola Discover Panama Through Food, la edición en inglés del libro Tito y Lola descubren Panamá comiendo, el cual está está dirigido a niños dentro y fuera del país, familias bilingües y lectores internacionales interesados en descubrir Panamá a través de sus sabores, regiones e historias, según un comunicado compartido con ELLAS

    Publicada originalmente en 2019, la obra nos presenta a Tito y Lola, dos niños curiosos que recorren el país, a través de los cuales el lector puede descubrir sobre identidad, geografía, cultura, productos locales, regiones y orgullo nacional de Panamá.

    “Mi objetivo siempre ha sido despertar la curiosidad de los niños por las comidas típicas de Panamá, pero también por las regiones, las historias y las personas que hay detrás de cada plato. Después de ver cómo muchas familias llevaban el libro al extranjero para compartir un pedacito de Panamá con sus hijos, sobrinos o nietos, sentí que era el momento de abrir esta aventura a más niños del mundo”, expresó Chanis Barahona.

    Desde su lanzamiento, el libro en español ha vendido más de 6 mil ejemplares en sus diferentes ediciones y fue reconocido por la Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil como el primer libro infantil gastronómico del país.

    La publicación también obtuvo reconocimiento internacional en los Gourmand Awards 2022, celebrados en Umeå, Suecia, donde recibió el premio Food Culture Best in the World en la categoría de América Latina, además del segundo lugar en Libro para Niños y el tercer lugar en Libros de Comida Indígena.

    La traducción al inglés llega después de la publicación de una segunda entrega protagonizada por los mismos personajes, Tito y Lola y el poder del agua en la Cuenca del Canal de Panamá, un libro enfocado en la educación ambiental y el cuidado de los recursos hídricos.

    Diana Fernández

    Reportero Redactor

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