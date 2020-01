Defensa de Pellegrini utiliza querella de Caye International Bank

La defensa de Mayte Pellegrini, detenida por el desfalco millonario a la casa de valores Financial Pacific (FP) –actualmente en proceso de liquidación– ha sumado a un aliado. Se trata del Caye International Bank, LTD, un banco registrado bajo la jurisdicción de Belice que mantenía una cuenta de inversión en FP por $12 millones.



El 20 de agosto de 2013, el banco presentó una querella criminal contra West Valdés e Iván Clare –ex directivos y fundadores de FP– y demás personas, a quienes acusan del delito contra el patrimonio económico (estafa) y delito contra el orden económico (delito financiero) supuestamente cometidos en perjuicio de la sociedad.



Los documentos que evidencian estos supuestos ilícitos fueron otorgados por Caye International Bank a la defensa de Pellegrini, luego de enterarse de las “imprecisiones” dadas por Valdés a los medios de comunicación, contó Zulay Rodríguez, defensa de la imputada.



La Prensa tuvo acceso a documentos en los que consta que los abogados de Caye International Bank gestionan la recuperación del dinero depositado en FP. Alegan que aunque la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) permitió a la casa reanudar sus operaciones –antes de ordenar su liquidación, en agosto pasado– su cliente no logró obtener un balance de todas las cuentas de inversión y de efectivo que mantenía en FP.



En la querella presentada adjuntan correos electrónicos de los directivos del FP, en los que consta que la cuenta de Caye International Bank mantenía, al 30 de abril de 2012 , un saldo de $2.6 millones.



Resulta evidente la intención de estafa cuando la sociedad Financial Forex, una sociedad anónima fiduciaria de FP, según lo ha dicho Pellegrini en los últimos meses, ha cambiado en varias ocasiones su junta directiva así como su nombre, ahora Mosaic Investment.



Por ello estimaron que era necesario el inicio de una investigación y se recaben evidencias que demuestren el verdadero balance de las cuentas y posiciones que mantiene Caye International Bank en FP, así como el destino final del dinero en efectivo que se encontraba en Capital Bank bajo la cuenta corriente abierta a nombre de Financial Forex S.A.



La querella de Caye International Bank no prosperó: en octubre de 2013, la fiscal Decimocuarta de circuito, Elena Cedeño, decidió no admitir la querella; argumentó que la documentación presentada no permite acreditar que Joel Nagel, presidente de Caye International Bank, esté legitimado para otorgar poder a la firma de abogados panameños que lo representó en la querella.



La fiscal tampoco cree que existe una relación comercial entre ambas partes producto de lo cual Caye haya sido afectada económicamente. “La fiscal archivó el caso por influencia”, opinó Kevin Moncada Luna, otro abogado de Pellegrini.



Sostiene que el banco tiene como evidencias los cheques de gerencia de Capital Bank que, según el perjudicado, cobraron los directivos de FP.



Un juzgado le dio la razón a la fiscal: el 16 de mayo de 2014, el juez duodécimo penal Óscar Carrasquilla ordenó el sobreseimiento provisional, de carácter objetivo e impersonal, las sumarias investigadas por delito contra el orden económico y contra el patrimonio económico en perjuicio de Caye Internacional Bank.



REACCIONES



El abogado Moncada Luna también catalogó de “absurdas e irreales” las recientes declaraciones de West Valdés, en las que aseguró que Pellegrini desvió fondos a través de cheques o transferencias bancarias.



Según el abogado, se probó que los cheques no estaban firmados por Pellegrini y que las transferencias se hicieron con el nombre de usuario y la clave de Iván Clare, otro exdirector de la casa de valores. Valdés ha dicho también que Pellegrini, para hacer efectivo el cambio de cheques, utilizó cinta adhesiva para tapar el nombre de FP y remplazarlo por el de otra empresa.



“Esto es un absurdo. Todos conocen los controles que existen en los bancos al momento de cambiar un cheque”, replicó Moncada Luna.



Agregó que a su cliente no se le han encontrado sumas millonarias, como alegan los exfundadores de FP.



En su haber cuenta con un apartamento en Vista del Golf, Parque Lefevre, el cual –según el abogado– tiene una hipoteca con el Banco General, a 30 años; las letras se pagan con el monto que genera su actual alquiler.



La Fiscalía Decimocuarta de Circuito se opuso a una solicitud para favorecer a Pellegrini con una medida cautelar más laxa que la detención preventiva actual.



“El error de Mayte ha sido no tener influencia, ser la hija de la cocinera”, dijo el abogado.



HABLA CARLOS PELLEGRINI



Carlos Pellegrini, hermano de Mayte y también imputado por el desfalco, rechazó que tenga intención de abandonar el país. Y como prueba de ello, esta mañana, en Telemetro Reporta, el abogado Moncada Luna le metió un tijeretazo a su pasaporte.



“Se ha querido decir que yo nací cuando Mayte Pellegrini empezó a robar en Financial Pacific… Es absurdo, no es cierto”, señaló a La Prensa.



Comentó además que tanto los bienes de su mamá como de su padrastro han estado bajo el ojo de las autoridades judiciales.



Se quejó porque hasta una casa heredada en El Valle de Antón fue cautelada por orden de la fiscalía.



“Lo que es mío es mío”, dijo Carlos Pellegrini, quien recordó que en 2011 fue que regresó a Panamá, procedente de Brasil, para una mayor tranquilidad.



Agregó que en Brasil tenía bienes y empleo. “Lo que pasa es que la gente no se mide cuando habla”.