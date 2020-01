Martinelli justifica presencia del SPI en Albrook Mall

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, utilizó hoy, 25 de diciembre, su cuenta de Twitter para defender la presencia en el centro comercial Albrook Mall de efectivos del Servicio de Protección Institucional (SPI), destinados por ley a su protección personal, la Presidencia y las instalaciones que el gobernante determine.

Según Martinelli, para esta época navideña, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio de Protección Institucional y la Policía Nacional se dividen y cubren los malls, “sin costo alguno. Para algunos todo es malo”.



Durante un reciente recorrido de La Prensa por los distintos centros comerciales de la ciudad capital, se constató que los agentes del SPI custodian únicamente las instalaciones de Albrook Mall, perteneciente al grupo Los Pueblos, cuyo mayor accionista es Alfredo Mello Alemán, amigo y uno de los hombres más cercanos al Presidente.



“El SPI cuida la cinta costera 1 y 2. También la 3 una vez terminada. Además el Casco Antiguo, Parque Omar e instalaciones canaleras”, añadió Martinelli en otro tuit.



La vigilancia de los agentes del SPI en Albrook Mall ha generado críticas, como la de Jaime Abad, exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial, para quien ese cuerpo de protección "es un relajo”.



Abad expresó que se están utilizando recursos estatales para proteger las instalaciones que “dan billete” a uno de los que está financiando la campaña de Mimito [José Domingo Arias, candidato presidencial del gobernante Cambio Democrático], que es el Mello Alemán”, matizó.



El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós declaró, a su vez, que la Policía Nacional debería ser la que brinde seguridad en el mall y no el SPI que fue creado para proteger las instituciones estatales y no a empresas privadas.



Pero el empresario Alemán, consultado por este medio, negó que fuera un asunto de tráfico de favores el hecho de que agentes del SPI custodien Albrook Mall.



“Ellos [SPI] lo hacen sin ningún tipo de influencia e incluso es un servicio que da la institución y no se le paga (...) no tengo ningún negocio con este gobierno”, precisó.



La información completa en la edición impresa de La Prensa de este jueves, 26 de diciembre.