Pineda: No tengo que ver con grabación

“Ese no soy yo”. Esta fue la declaración que hizo este martes el actual diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, con relación a una grabación en la que supuestamente ofrece dinero a cambio de votos.



“No tengo que ver con esa grabación”, recalcó Pineda, quien el domingo pasado logró su postulación para 2014 en las primarias del PRD. “Nunca he tenido conversación con esas personas [las que se escuchan en el video que circula en internet]”, afirmó, en Telemetro Reporta.



De hecho, el diputado informó que se presentará ante el Ministerio Público para que se investigue este caso. Indicó que está dispuesto a someterse a pruebas para comprobar que no es su voz.



Pineda achacó esta grabación a una “campaña sucia” en su contra, al resultar como el diputado más votado del distrito de San Miguelito. “Negamos rotundamente esa grabación (…) somos inocentes”, precisó el diputado.



Agregó que ya comenzaron las campañas sucias, de cara a las elecciones de 2014, por lo que “tenemos que estar preparados”.