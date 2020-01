Ulloa en Navidad: ‘Sin Jesús la vida no tiene sentido’

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, envió este miércoles, 25 de diciembre, un mensaje con motivo de la celebración de Navidad.



“Sin Jesús la vida no tiene sentido”, expresó Ulloa, al término de la misa navideña efectuada en la Catedral Metropolitana.



“Jesús quiere morar en el corazón de todos los hombres” y acabar con lo que destruye a las personas, como el dolor, miedo y muerte. Con Jesús todo esto ha sido vencido, precisó.



“Sin Jesús no podemos hacer nada en cualquier ámbito de la vida personal, social o política”, agregó.



La misa en la Catedral empezó a las 11:30 a.m. y se caracterizó por la numerosa presencia de niños.



(Con datos de Jorge Fernández)