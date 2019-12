Héctor Aparicio y Luis Ábrego, cara a cara en el Tribunal Electoral

Héctor Aparicio, diputado impugnado de Cambio Democrático (CD), dijo este martes, 23 de septiembre, que se encuentra preparado para enfrentar la audiencia fijada para hoy en el Tribunal Electoral (TE), en Ancón.A su llegada al Tribunal, Aparicio dijo que su triunfo en los pasados comicios fue “abrumador”, con 6 mil 377 votos de ventaja. Por ello, se mostró confiado en que el impugnante Luis Ábrego, candidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 9-2, no podrá sustentar los hechos que permitiesen, en todo caso, la nulidad de la elección de mayo pasado.El expresidente del Legislativo afirmó que, como todo diputado, puede generar y gestionar respuestas en las áreas que representan, como casi todos sus colegas ya lo han hecho. Pero “a algunos [diputados] nos impugnaron y otros están en la Asamblea Nacional”, acotó.Afirmó además que la población de La Mesa, Las Palmas y Soná “sigue creyendo en el doctor Héctor Aparicio”. Comentó que esto no se trata si uno es bonito o feo, que más bien es de encontrar respuestas a las necesidades de las comunidades.Por su parte, el impugnante Ábrego, del PRD, enfatizó que Aparicio utilizó dinero del Estado para su campaña. “Esa plata no salió de su bolsillo”, remarcó.Ábrego reiteró a los medios locales que Aparicio tuvo a su disposición $8 millones en proyectos y ayuda social. “Detrás de esa cara [la de Aparicio] hay persona manipuladora con los recursos del Estado”, aseveró.Hoy también está prevista que se realice la audiencia sobre la impugnación en el 4-1.