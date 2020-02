Espino afirma que está listo para otro reto

Aunque el mánager panameño Einar Díaz, tras la victoria sobre Puerto Rico el martes, fue muy reservado para referirse a su próximo abridor y se limitó a decir que “el jueves van a ver quién abre”, se adelantó que el derecho Paolo Espino recibirá la bola para tratar de darle ese importante triunfo a la tropa canalera.



Con cuatro días de descanso y los ánimos por las nubes, Espino realizó este miércoles una rutina de trabajo leve, que pasó de la hora, consciente de la gran responsabilidad que tiene por delante.



“Me siento bien y me he estado preparando toda la semana para este partido y estoy listo para abrir contra Japón. Corrí un poquito y realicé un bullpen suave para mantenerme listo", dijo Espino, un derecho que viene de jugar en las categorías AA y AAA con los Indios de Cleveland.



El diestro afirmó que no se pueden confiar porque Japón ha tenido una pobre presentación en este evento, “y lo más importante es que he tenido un buen descanso y me siento tranquilo para salir a hacer mi trabajo en el montículo”.



“Voy a salir al campo a dar mi cien por ciento, a lanzar como siempre lo he hecho, todo, menos estar confiado, uno no sabe qué puede traer un equipo”, afirmó.



Este miércoles el derecho capitalino, que recurre con frecuencia a su bola rápida, tras estirarse y correr a distancia corta, soltó 15 lanzamientos en una sesión de bullpen que aprovechó para buscar la zona y mantenerse en ritmo.



“No es algo tan grande (rutina), pero siempre la hago para mantenerme”, enfatizó Espino, mientras recordaba por momentos algunos pasajes de su debut contra el equipo griego, que significó la primera victoria para Panamá en la Copa del Mundo.



En ese encuentro, el abridor panameño lanzó seis entradas completas donde permitió tres carreras, ponchó a ocho y boletó a uno.



“Vi el equipo de Japón y creo que tienen problemas con los lanzamientos rompientes. Básicamente uno trabaja con rectas, pero depende de qué se necesita para dominarlos, así mismo mezclaré mis lanzamientos”, señaló Espino.



Este año el derecho, que pertenece a la organización de los Indios Cleveland, acumuló un registro en ganados y perdidos de 8-1 y 2.77 de efectividad en carreras limpias, sumando las dos ligas en las que jugó.



Al ser consultado sobre cómo se siente cuando su primo Dámaso Espino es el receptor, destacó que tienen una buena química.



“Somos bastantes unidos. Ambos jugamos en Estados Unidos y nos hablamos todo el tiempo. El año pasado en 2010, él fue mi catcher prácticamente durante todo el año y me conoció mucho más y gracias a eso tenemos una muy buena química”, afirmó.



“Él es familia. Está detrás del plato y sé que va entregar todo por mí y sin duda me da mucho más confianza”, puntualizó.