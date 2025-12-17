Diario de viaje: del río Magdalena al umbral de San Blas

Esta es la sexta entrega de mi diario de viaje de Bogotá a Narganá y Panamá en el verano de 1970 tras graduarme en la Universidad de Los Andes.

Comencé a planearlo al estudiar los pescadores de las islas de San Bernardo. Deseaba conocer la costa a poniente del Golfo de Morrosquillo, muy mencionado en las crónicas del descubrimiento y la conquista, la Culata y Golfo de Urabá, Cabo Tiburón, lindero entre Colombia y Panamá.

Abordé en La Dorada el remolcador San Roque que me dejó en Barranca Bermeja.

Aquí embarqué en la Monserrate.

Retomo mis notas entre Tamalameque y Calamar en la boca del Canal del Dique donde tomé bus a Cartagena. Aquí espera que hubiese una canoa del comercio del coco con San Blas. En una de estas islas tomaría avioneta hasta el aeropuerto de Paitilla en ciudad de Panamá. Si la plata no me alcanza iré hasta Colón y tomaría un bus. Mi plan de viaje no tenía fechas ni puertos fijos. También debía cuidar mis reales.

Remendando una camisa a bordo del remolcador Monserrate, río Magdalena, abril, 1970. Archivos de Stanley Heckadon.

Sábado, abril 4, 1970

”Partimos de la Boca del Tamalameque a las 6:00 a.m. Hay muchos palos de roble a lo largo del río Magdalena. Están en flor. Es una flor muy bonita. Color de un morado claro que hace el árbol muy distintivo entre la bruma de fin de verano y el humo de las quemas.

Otra cosa, es que la tierra a lo largo del Magdalena parece sumamente fértil, como las del río Chiriquí Viejo. Me siento como si estuviese bajando el Chiriquí Viejo, pero uno muchísimo más vasto. Cuanto más, no sé.

A las 7:30 a.m. pasamos el pueblo de El Banco. Le pedí al capitán me avisara para no perderme las adjuntas del famoso río Cauca con el Magdalena. A las 2:30 p.m. un marinero vino a avisarme pues estaba yo andaba ocupado tomando fotos. A las 6:30 p.m. alcanzamos Magangué. Es un pueblo grande con la iglesia justo frente al río. Esta noche será la primera que navegaremos toda la noche. Durante los días previos solo anduvimos de día por estar las aguas del río muy bajas siendo fin de verano. Dice el mecánico que probablemente llegaremos a Barranquilla como a las 11:00 a.m. del domingo.

El siguiente pueblo grande que pasamos fue Zambrano aquí hay camino hasta Carmen de Bolívar, pueblo hecho famoso por la canción de Lucho Bermúdez.

Domingo 5 de abril. De Calamar a Cartagena

Anduvimos toda la noche hasta Calamar donde llegamos a las 7:30 a.m. Pregunté si era la boca del Magdalena, dijeron que no, pero tenía que desembarcar pues el remolcador debía volver río arriba. Tomé un bus a Barranquilla, luego a Cartagena. De una vez fui a isla Manga, al Club de Yates, donde el cuidador de uno de los yates me dejaba dormir abordo sin decirle al dueño. Lo conocía el año pasado cuando estudiaba los pescadores de El Islote. Era amigo de Pitirre, capitán de La Doris lancha compradora de pescado, langosta y cambombia en las islas de San Bernardo.

Foto del primer barco que vi subir por el río Magdalena tomada a bordo del remolcador Monserrate. Archivos Stanley Heckadon, 1970.

6-12 de abril

Por las mañanas y tardes voy a La Malla a ver si hay canoas que comercian con San Blas, cambiando productos colombianos por cocos y dólares. Desde que la porroca acabó con los palmares colombianos los kunas se han convertido en el mayor suplidor de cocos para las cocinas costeñas. Para ello el arroz sin coco no es arroz. Y lo comen dos veces al día.

En Cartagena solo hay dos canoas recién llegadas descargando cocos. También estaban la Río Sucio que viaja a Quibdó en el Atrato. Río que por ser tan famoso quiero conocer sino aparece una canoa para San Blas.

Ando sin fecha de zarpe. Ninguna de estas canoas tiene radio para comunicarse con tierra así que uno nunca sabe por dónde andan ni cuando llegan. Ya no tengo plata suficiente por si quiero ir vía aérea a Panamá. Por suerte los capitanes de los remolcadores del Magdalena no me cobraron ni pasaje ni comida. Fui un tripulante y mucho aprendí de ellos.

¡Jueves, alegría! Voy a La Malla donde súbito veo venir a la Doris que venía a cargar hielo. Zarpa mañana para El Islote me dijo Pitirre su capitán. Quiero esta lancha más que cualquier yate lujoso. Durante mi trabajo de campo me llevaba gratis de El Islote hasta Cartagena cuando debía hacer algo importante: comprar medicinas para la sinusitis, darme baño de pueblo, ver luz eléctrica, visitar tiendas, parques, comer un raspao y ver a las muchachas cartageneras enchancletadas, con shorts y con ese elegante andar que tienen.

La calle principal de un pueblo a orillas del rio Magdalena, Colombia. No recuerdo su nombre. Le pregunte a ChatGPT y me comentó que posiblemente podría ser Magangué, Banco y Honda. Foto Stanley Heckadon, 1970.

No tomaré notas a bordo de La Doris. Es muy marinera pero el fuerte oleaje del viento norte la zarandea mucho. Lleva dos marineros y un par de pescadores todos amigos míos. Estas serán pues, mis ultimas notas de Cartagena. Ahora mi plan ir al Islote a despedirme de su gente que con cariño aceptaron a este estudiante de antropología.

Sobre todo de Maminda, Hermelinda Alvarado, mi mamá negra. Luego veré si un pescador me lleva en cayuco a Tolú. Hay rumor que en Tolú o en Coveñas preparan una canoa para San Blas.”

En el próximo escrito compartiré algunas notas sobre El Islote donde en 1969 hice el trabajo de campo para mi tesis en antropología.