El exilio forzado del 20 de enero de 1976 bajo la dictadura militar en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A 50 años de la expulsión de opositores al régimen militar, Roberto Eisenmann Jr. y Miguel Antonio Bernal recuerdan la redada que llevó al destierro de empresarios, profesionales y dirigentes civiles, y reflexionan sobre el impacto personal, familiar y democrático de aquel episodio.

Un día como hoy, 20 de enero, pero de 1976, opositores a la dictadura militar que entonces controlaba Panamá fueron forzados al exilio.

“Fue una experiencia dramática, muy traumática”, relata uno de los protagonistas de aquel episodio.

Se trata del empresario y dirigente de la sociedad civil Roberto Eisenmann Jr., quien vivió entonces su primer exilio —de tres años y medio— entre Ecuador y Miami, en Estados Unidos.

Eisenmann recuerda que aquel día se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela cuando fue abordado abruptamente por militares. “Luego me llevan al aeropuerto, por el área industrial, y nos dimos cuenta de que era una redada de gente que había estado en una reunión en Chiriquí, llevándolos a empujones”, relata.

En 1976, Panamá vivía una etapa de fuerte represión bajo la dictadura militar encabezada por el general Omar Torrijos. El régimen recurrió al exilio forzado de opositores, particularmente profesionales y empresarios críticos, entre ellos miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), cuyas oficinas fueron asaltadas y cuyos dirigentes fueron expulsados del país en enero de ese año.

Los primeros exiliados fueron: Darío Santamaría, Winston Robles, Gilberto Álvarez, Iván Robles, el profesor Alberto Betito Quirós Guardia, Rubén Darío Carles, Roberto I. Eisenmann, Antonio Domínguez, Virgilio Aizpurúa, Miguel Antonio Bernal y Guillermo Ford.

I. Roberto Eisenmann nació en 1937; panameño de quinta generación. LP Archivo

“Una cosa muy traumática. Nos botaron en este avión”, recuerda Eisenmann. Pensó que los llevarían a Farallón, en Coclé, donde Torrijos tenía una residencia, para recibir una reprimenda. Sin embargo, tras varias horas de vuelo, el avión aterrizó en Ecuador.

“Allí fueron bien gentleman. Dijeron: ‘Don Roberto, pase por aquí; Don Rubén [Darío Carles], pase por acá’”, rememora.

“No teníamos nada en los bolsillos; nos quitaron todo, incluidos los pasaportes”, subraya Eisenmann sobre ese primer exilio, desde donde posteriormente se trasladó a Estados Unidos.

Una imagen que resume una época

Con motivo de los casi 50 años de aquel episodio, se ha compartido en redes sociales una imagen del grupo de exiliados.

“De la foto del grupo nuestro, estamos vivos solamente tres”, explica Eisenmann, nacido en 1937. Los otros dos son el abogado Miguel Antonio Bernal —actual coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales— y Virgilio Aizpurúa, agricultor arrocero que hoy trabaja en la frontera de Chiriquí con Costa Rica.

“Ese grupo es el único que yo conozco que fue exiliado violenta y físicamente; o sea, el gobierno los sacó del país”, afirma. “Había otros exiliados, obviamente, pero nunca se hizo un censo correcto. No se tienen cifras exactas de cuántos fueron”, agrega.

La fotografía, precisa Eisenmann, fue tomada cuando el primer grupo de exiliados panameños salía de Ecuador rumbo a Estados Unidos.

“Si ustedes se fijan en la foto, somos los tres que estamos ensacados: Chinchorro Carles, Billy Ford y yo. Los demás todavía estaban esperando su vuelo”, explica.

La imagen se captó durante un almuerzo ofrecido por el dueño de la pensión donde se alojaron en Guayaquil.

Un día como hoy:

Exiliados x la dictadura en 1976

De izq a derecha :

Darío Santamaria

Winston Robles

Gilberto Álvarez

Iván Robles

Betito Quirós Guardia

Rubén D Carles

Roberto I. Eisenmann

Antonio Dominguez

Virgilio Aizpurua

Miguel Antonio Bernal

Guillermo Ford

Porfirio Samudio pic.twitter.com/LrvUIgLTzG — Miguel Antonio BERNAL Villalaz (@MiguelABernalV) January 20, 2026

El exilio como punto de quiebre

“Ese primer exilio duró tres años y medio. Pero luego sufrí un segundo exilio, en 1986, durante la época de Noriega, que duró otros tres años y medio. En total, siete años”, señala.

Para entonces ya existía La Prensa, fundado por Eisenmann en 1980 como un medio independiente en plena dictadura, con el objetivo de promover la libertad de prensa y denunciar la corrupción. El diario publicó su primera edición el 4 de julio de 1980, en la ciudad de Panamá.

Sobre el impacto del exilio, Eisenmann reflexiona: “En el primer exilio yo no tenía ninguna actividad política. Yo era un empresario expatriado por una reunión de Apede en Chiriquí, hablando de arroz. El exilio fue lo que me politizó, no en términos partidarios, sino en convicción democrática”.

“El efecto fue contrario a lo que quisieron lograr. Quisieron asustarme, y ocurrió todo lo contrario. Ahí nació La Prensa y toda la actividad periodística, siempre con un objetivo de país”, afirma.

En lo personal, el golpe fue devastador: “Todo lo que había construido empresarialmente quedó en cero. Te arrancan de tu país como a una mata y te tiran a otro lado. Amaneces en otro país y te preguntas: ¿cómo le doy de comer a mi familia?, ¿cómo consigo trabajo?”.

Sin embargo, asegura que la experiencia los fortaleció como familia y como seres humanos. “Les enseñó a mis hijos que todo lo que tienes lo puedes perder de un momento a otro, y que tienes una obligación con tu país, con tu gente, con la nación”.

Y a los jóvenes que no vivieron la dictadura, les deja una advertencia clara: “La democracia nunca se da por hecha. Hay que cuidarla, porque se puede perder de un momento a otro. Y cuando se pierde la democracia, se pierde la libertad”. “Todo lo que uno puede hacer en la vida depende de tener libertad. Ser ciudadano es una tarea de tiempo completo. Cada uno, desde su campo, construye nación”, sostiene.

Miguel Antonio Bernal

El abogado Miguel Antonio Bernal describe el exilio como una de las penas más graves impuestas durante la dictadura, no solo para quienes aparecen en la imagen, sino para decenas de panameños que fueron obligados a abandonar el país.

“Para 1976 había más de 300 familias panameñas en el exilio. Es una cifra extremadamente elevada para el tamaño del país en aquel entonces”, señala.

En la foto se aprecia al abogado Miguel Antonio Bernal. Archivo

Sobre la fotografía tomada en Ecuador, precisa: “Todas las personas que aparecen en esa foto, con excepción de mi persona, fueron metidas en un avión y llevadas a Guayaquil por la fuerza militar”.

Bernal explica que en ese momento se encontraba fuera del país. “Cuando regresaba de Francia, en el aeropuerto me metieron preso en los Pumas de Tocumen, y al día siguiente me enviaron también a Guayaquil”.

“Allí permanecimos hasta marzo o abril de 1976. Luego cada uno tuvo que buscar su destino, no sin dificultades, porque nos habían quitado los pasaportes. Tuvimos que solicitar documentos de viaje de la OEA, y aun así a algunos países se nos negó la entrada. En mi caso, fui a parar a México”, detalla.

Bernal concluye con un llamado a la memoria histórica: “No podemos olvidar esas páginas nefastas. Aquí se practicó el entierro, el encierro y el destierro. Nosotros sufrimos el destierro. Nos libramos del entierro y del encierro, pero no podemos olvidar a quienes fueron encerrados y enterrados, aunque sepamos perdonar”.