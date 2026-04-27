El Verano Canal como economía creativa y encuentro país

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En la tarde, cuando el sol bajaba y el viento de marzo refrescaba la piedra, las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal se convirtieron en plaza. No en cualquier plaza, sino en una donde cabían mantas extendidas, termos de agua, niños y adultos que se reconocían como comunidad. Allí, entre golpes de tambor y un gran coro, se hizo evidente algo esencial: el Canal no solo se mide en tránsitos. También aporta conexión humana.

Ese fue, en esencia, el significado de Verano Canal 2026. Más que una agenda cultural, representó una apuesta deliberada por el encuentro, una travesía artística que recorrió cuatro provincias del país con música, teatro y espacios de reflexión abiertos al público. Del 26 de febrero al 28 de marzo, Colón, Chiriquí, Los Santos y Panamá se convirtieron en escenarios de una conversación más amplia sobre identidad, desarrollo y pertenencia.

Verano del Canal - Presentación de la obra de teatro musical El sueño del Istmo. Cortesía/ACP

Desde la mirada de la economía naranja, iniciativas como esta confirmaron que la cultura no es un adorno del desarrollo, sino una de sus expresiones más dinámicas. Verano Canal funcionó como una vitrina de talento panameño, ofreciendo a músicos, actores y creadores una tarima digna, técnicamente sólida y con vocación internacional. En este escenario, el arte local no fue accesorio: fue protagonista. La creatividad se expresó como industria, como oportunidad, como relato de país.

El impacto se reflejó en cifras, pero no se agotó en ellas. Más de 30,000 personas participaron en las distintas actividades a lo largo del país. Sin embargo, el dato verdaderamente relevante fue la experiencia compartida: el disfrute del arte en vivo, la posibilidad de escuchar y ser escuchados, la emoción colectiva que solo ocurre cuando la cultura deja de ser consumo pasivo y se transforma en vivencia.

Una travesía artística que recorrió cuatro provincias. Cortesía /ACP

En Colón, el cruce entre la programación cultural y el pulso propio de la ciudad reafirmó que la identidad también es economía y autoestima colectiva. En David, la convivencia natural entre géneros, como típico, urbano, salsa y rock, evidenció que la diversidad musical es, en sí misma, un acto de reconocimiento mutuo.

A ese diálogo artístico se sumó, por primera vez, un componente igual de relevante: las jornadas de conferencias. Verano Canal fue un espacio para escuchar y pensar junto a especialistas de distintas disciplinas, que abordaron temas tan diversos como educación financiera para jóvenes, identidad digital y las carreras del futuro. Estas charlas ampliaron el sentido del programa: no se trató solo de celebrar el talento, sino de ofrecer herramientas, marcos de análisis y preguntas necesarias para entender cómo la creatividad, el conocimiento y la sostenibilidad dialogan con el desarrollo del país.

Especialistas de distintas disciplinas participaron en el evento. Cortesía/ACP

Esa combinación no fue fortuita. El Canal de Panamá es una infraestructura estratégica y también es una institución cívica cuya fortaleza histórica ha descansado en la confianza social. Abrir espacios para el aprendizaje y el intercambio fortaleció una noción de país donde el conocimiento circulaba, donde la cultura operó como puente y donde la institucionalidad se expresó desde la cercanía.

El teatro ocupó un lugar especial en esa narrativa. El Sueño de un Istmo, concebido como obra original del Canal, tradujo historia e identidad en un lenguaje musical. En la pluma de Ricky Ramírez, su equipo creativo y el elenco, una historia conocida volvió a contarse con sensibilidad renovada, recordando que hay relatos fundacionales que no deben desgastarse, sino resignificarse. Fue, en muchos sentidos, un ejercicio de pedagogía pública desde el arte.

En su vigésima edición, Verano Canal complementó la visión del Canal de Panamá de impulsar el progreso del país más allá de su función operativa. La cercanía social es una práctica sostenida de esta institución: provincia por provincia, rostro por rostro. Y cuando la música se apagó y quedó el eco en las gradas, permaneció una certeza: el país funciona mejor cuando se encuentra.