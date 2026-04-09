Farruko lanza ‘Manda la plena moh’, un tributo a Panamá

El artista boricua presenta una producción histórica en homenaje al país, junto a leyendas y nuevos talentos del patio; el gran cierre será este domingo con un concierto en el Estadio Rommel Fernández.

Farruko, una de las figuras más influyentes del reguetón, hace oficial este jueves, desde Panamá, el lanzamiento de su esperado álbum “Manda la plena moh”, un proyecto que el propio artista ha calificado como “una deuda saldada” con la tierra que dio origen al reggae en español, tributo que culminará con un gran concierto este domingo en el Estadio Rommel Fernández.

Grabado íntegramente en suelo panameño y sumergiéndose en la esencia del “ghetto”, el disco no es solo una colección de canciones, sino un documento sonoro que celebra la raíz de la plena. Se pudo conocer que para lograr esta autenticidad, Farruko se rodeó de los arquitectos del género y las estrellas del momento en Panamá.

Nuevo disco de Farruko grabado con panameños.

Un elenco de lujo ‘del patio’

La producción cuenta con colaboraciones de alto calibre que conectan generaciones. Entre los temas más esperados destacan “La chica de los ojos café”, junto al legendario Renato, rescatando el sonido pionero de los 80; “Ay dale” con la voz romántica de Eddy Lover; y la participación de Boza, quien aporta el sello de la nueva escuela. Además, el álbum cuenta con el respaldo de K4G en la producción y la voz de Louis BPM en el contagioso tema “Oe Oe”.

Un detalle que eleva el concepto del disco es la narrativa de El Chombo, quien guía al oyente a través de la evolución musical, mientras que figuras de la talla de Omar Alfanno han manifestado su apoyo a esta unión cultural entre Puerto Rico y Panamá.

Farruko presenta su nuevo disco desde Panamá, con talento canalero.

Concierto en el Rommel Fernández

La celebración de este lanzamiento no se quedará en las plataformas digitales. El clímax de esta unión musical se vivirá este domingo 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández.

Se espera que el coloso de Juan Díaz reciba a miles de fanáticos en un espectáculo sin precedentes, donde Farruko compartirá escenario con los artistas panameños que dieron vida al álbum. Los organizadores han adelantado que será un evento enfocado en la hermandad musical y el rescate de los valores culturales del barrio.

Con “Manda la plena moh”, Farruko reafirma lo que siempre ha pregonado: que para entender el presente de la música urbana, hay que respetar y celebrar a Panamá como la “mata” del movimiento. “Este álbum viene de desde la mata… honrando raíz y cultura con la musa de Panamá”, afirmó el artista.