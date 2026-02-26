Hemeroteca de ‘La Prensa’ se resguardará en la Universidad de Florida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde la hemeroteca de La Prensa, desde alrededor de 2017, se inició un proceso de embalaje de una colección editorial que forma parte de la memoria histórica de Panamá. Decenas, cientos y miles de diarios, revistas y suplementos han sido cuidadosamente protegidos para despedirse de lo que por años fue su hogar y dar paso a su traslado hacia un recinto de preservación en Estados Unidos.

No se trata solo de una despedida simbólica, sino de una estrategia para garantizar la conservación de este valioso patrimonio documental para las futuras generaciones.

Tomos empastados de La Prensa embarcados para donar a la Universidad de Florida en Estados Unidos. Foto: LP / Alexander Arosemena

Parte del archivo histórico impreso del diario está siendo resguardado en la Universidad de Florida, mientras su contenido ya ha sido digitalizado y puesto a disposición del público a través de Newspapers.com.

El proyecto no surgió de la noche a la mañana. Durante varios años se ha venido desarrollando un proceso técnico que ha incluido inventarios, verificación de colecciones y revisión de ejemplares faltantes, especialmente de décadas marcadas por irregularidades editoriales, en especial durante el régimen militar donde La Prensa se vio forzado a cerrar varias veces.

El objetivo era claro: garantizar que la mayor cantidad posible de ediciones estuviera completa antes de su digitalización.

Wendy Tribaldos, licenciada en historia, con estudios en gestión de museos, ha sido una de las líderes de este proyecto y explica que el primer paso fue evaluar qué podía hacerse desde el punto de vista digital. “La idea era no solo escanear, sino permitir búsquedas por nombre, fecha o palabra clave mediante reconocimiento óptico de caracteres”, detalla.

Corprensa dona los tomos empastados del periodico impreso de su hemeroteca a la Universidad de Florida en Estados Unidos. Foto: LP / Alexander Arosemena

Esto convierte el archivo en una herramienta dinámica para investigadores, estudiantes y ciudadanos.

El proceso implicó trabajar de la mano con la Biblioteca Nacional para identificar vacíos en las colecciones y complementarlos con ejemplares disponibles en el propio diario. El resultado fue la conformación de fondos más completos, tanto para la consulta local como para el repositorio digital internacional.

La digitalización también responde a un criterio de conservación. El papel periódico, por su propia composición, es frágil y se deteriora con el tiempo. “Si las personas pueden investigar en línea, evitamos la manipulación constante del soporte original”, señala Tribaldos.

Además de la versión digital, se tomó una decisión clave: dividir las colecciones físicas. La práctica responde a estándares internacionales que recomiendan mantener copias en distintos lugares para reducir riesgos ante desastres o eventualidades.

Por ello, la colección impresa del diario será custodiada por la Universidad de Florida, institución reconocida por sus políticas de acceso abierto y sus condiciones técnicas de conservación, como control de temperatura y humedad.

Personal encargado sube los tomos empastados de La Prensa con rumbo a la Universidad de Florida en Estados Unidos. Foto: LP / Alexander Arosemena

Para Tribaldos, quien ha seguido de cerca la preservación del material, asegura que los archivos hemerográficos son más que acumulaciones de papel. “Son radiografías del contexto. No solo dicen qué ocurrió, sino cómo se pensaba en ese momento”, explica. Desde la perspectiva histórica, las páginas de un periódico permiten reconstruir climas sociales, debates públicos y procesos políticos.

El acceso ampliado tiene un impacto concreto. Hoy, cualquier persona puede consultar el archivo digital mediante suscripción, y de forma gratuita desde la Biblioteca Nacional, gracias a equipos donados por el propio diario. Esto rompe una barrera histórica: durante años, el archivo físico del periódico fue de acceso limitado.

La iniciativa también abre una discusión más amplia sobre la preservación hemerográfica en Panamá. A lo largo de su historia, el país ha tenido decenas de periódicos, muchos ya desaparecidos.

Tomos empastados de La Prensa antes de ser embarcados para ser llevados a la Universidad de Florida en Estados Unidos. Foto: LP / Alexander Arosemena

Tribaldos considera que este proyecto podría servir como modelo para impulsar políticas públicas de conservación que abarquen otras colecciones.

Mientras las cajas selladas esperan su traslado, el gesto trasciende el movimiento físico de los tomos. Se trata de asegurar que la memoria periodística no dependa de un solo espacio ni de un solo soporte. Se trata que esta esté distribuida, resguardada y, sobre todo, disponible.