Historia de Belisario Porras llega al Festival de Cine de Málaga con documental panameño

En Málaga, ciudad de luz mediterránea y pantallas abiertas al mundo, el cine suele ser un territorio de ficciones. Historias inventadas que buscan emocionar al público. Pero el pasado 10 de marzo ocurrió algo distinto: una historia real, profundamente panameña, llegó a la pantalla para recordar cómo se construyen las naciones.

El documental Belisario: Arquitecto de una Nación, producido por la Fundación Belisario Porras y dirigido por el cineasta panameño Alberto Serra, se presentó en el Festival de Cine de Málaga, uno de los encuentros más importantes del cine iberoamericano. La obra fue incluida en la sección MAFiZ Specials, un espacio orientado a mostrar proyectos relevantes ante la industria cinematográfica internacional.

A mediodía, en los Multicines Rosaleda, la pantalla se convirtió por unos minutos en un puente entre Panamá y España. Allí no solo se proyectaba un documental: se proyectaba una parte de la historia republicana panameña.

Un presidente convertido en personaje de cine

Belisario Porras no fue solo un político. Fue periodista, intelectual y arquitecto institucional de un país joven. Nacido en Las Tablas en 1856, llegó a ser presidente de Panamá en tres ocasiones y lideró un periodo de modernización que dejó una huella profunda en la educación, la infraestructura y la organización del Estado.

Durante sus administraciones se impulsaron más de cien obras públicas: carreteras, hospitales, escuelas, edificios estatales y proyectos que ayudaron a definir la estructura del Panamá moderno.

La niñez del expresidente transcurrió en provincias interioranas, donde aprendió a montar a caballo y a leer junto a su abuela. Cortesía/Fundación Belisario Porras

Ese legado es precisamente el hilo narrativo del documental. No es solo una biografía, sino una exploración de la visión de país que imaginó Porras en los primeros años de la República.

En Málaga, ese relato adquirió otra dimensión: la de un país que cuenta su propia historia al mundo.

Un momento simbólico para el cine panameño

Para la industria audiovisual de Panamá, la escena tiene algo de simbólico.

Un documental histórico panameño proyectándose en uno de los festivales más influyentes del cine en español no es solo una vitrina cultural. Es también una señal de madurez de una cinematografía que, durante décadas, ha luchado por consolidarse.

En la sala, entre productores, programadores y profesionales del cine, el nombre de Belisario volvió a pronunciarse como si fuera contemporáneo. Y de alguna manera lo es: cada país necesita volver a narrar su origen.

El viaje de una memoria

La presentación contó con la presencia de Fernando Aramburú Porras, presidente de la Fundación Belisario Porras, quien asistió en representación del proyecto y de la institución que impulsó la producción.

Para la fundación, el momento marca un punto importante: una historia que comenzó en archivos, bibliotecas y memorias familiares termina proyectándose ante una audiencia internacional.

Hay algo profundamente cinematográfico en esa idea.

Un niño nacido en Las Tablas en el siglo XIX, que imaginó carreteras, escuelas y hospitales para un país recién nacido, termina apareciendo en una pantalla del siglo XXI a miles de kilómetros de distancia.

El documental Belisario: Arquitecto de una Nación fue producido por la Fundación Belisario Porras y dirigido por el cineasta panameño Alberto Serra. Cortesía

Panamá contado desde Panamá

En tiempos donde muchas narrativas sobre América Latina se construyen desde afuera, el documental tiene otro valor: es Panamá contando su propia historia.

No desde la nostalgia, sino desde la memoria.

Porque las naciones también se construyen así: recordando quiénes imaginaron primero el país que hoy existe.

Y por un momento, en una sala de cine de Málaga, Panamá volvió a comenzar su historia.

Claves para entender a Belisario Porras

1. El arquitecto de la República

Belisario Porras es considerado uno de los principales constructores del Estado panameño en sus primeras décadas. Durante sus administraciones presidenciales impulsó una visión de país basada en infraestructura, educación pública y fortalecimiento institucional.

2. Tres veces presidente

Gobernó Panamá en tres períodos presidenciales (1912-1916, 1918-1920 y 1920-1924). Su liderazgo marcó una etapa de estabilidad política en una república joven que apenas comenzaba a organizar su estructura administrativa.

3. Más de cien obras públicas

Su gestión es recordada por un amplio programa de obras: carreteras, hospitales, escuelas, edificios públicos y proyectos urbanos que transformaron el territorio y ayudaron a conectar regiones del país.

4. Periodista e intelectual

Antes de llegar al poder, Porras fue periodista, abogado y pensador político. Sus escritos reflejan una preocupación constante por la educación, la institucionalidad y el papel del Estado en el desarrollo nacional.

5. El exilio y la política

Como muchos líderes de su tiempo, vivió periodos de exilio debido a conflictos políticos en Colombia y Panamá. Esa experiencia influyó en su pensamiento político y en su visión de un Estado fuerte y organizado.

6. Un legado que sigue presente

Avenidas, escuelas, plazas y edificios públicos llevan su nombre en todo el país. Su figura sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de los años en que Panamá comenzó a diseñar su estructura republicana.

7. Del archivo a la pantalla

El documental Belisario: Arquitecto de una Nación rescata su historia desde una mirada contemporánea, conectando la memoria histórica con el lenguaje del cine para nuevas generaciones.

Yelena Rodríguez es periodista, docente y miembro de la Fundación Belisario Porras.