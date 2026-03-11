Joaquín Beleño y la literatura sobre el Canal

La obra de Joaquín Beleño convirtió la experiencia canalera en literatura mayor y vinculó memoria, identidad y denuncia en torno a la historia panameña y la Zona del Canal.

Joaquín Beleño nació en la ciudad de Panamá el 5 de febrero de 1921, en un cuarto de inquilinato de la calle Mateo Iturralde, en el barrio de Santa Ana. Durante su infancia tuvo que llevar dinero al hogar vendiendo periódicos y limpiando zapatos. Estudió en el Instituto Nacional. Trabajó como peón y brasero en los muelles de la Zona del Canal. En algún momento se dedicó al periodismo, antes de consagrar su vida como escritor. Murió el 5 de febrero de 1988, a la edad de 67 años.

Aunque existe gran cantidad de bibliografía, tanto de autores nacionales como extranjeros, sobre el tema del Canal de Panamá en los diferentes géneros —ensayos, historia, cuentos, poemas y novelas—, lo cierto es que corresponde a Joaquín Beleño el mérito literario de ser el creador de lo que hoy conocemos como la “novela canalera”. Nadie como él para describir y recrear, en toda su crudeza, la época colonial que vivimos los panameños durante la presencia de los norteamericanos en la antigua Zona del Canal de Panamá. Además, con el establecimiento formal y académico de este subgénero literario, se consolidó en nuestro país un fructífero y didáctico puente entre la historia, la literatura y el arte.

Ciertamente, no es posible entender a Panamá sin la presencia norteamericana paralela a los inicios de nuestra vida republicana y del proceso de construcción de la vía interoceánica, así como de la real existencia de la Zona del Canal. Todo ello forma parte integral de un complejo proceso de evolución histórica que se inicia desde el siglo XV, cuando nuestro istmo, por su posición geográfica, empezó a jugar un papel clave en el tránsito de personas y mercancías hacia y desde todas partes del mundo.

La obra fundamental de Joaquín Beleño es la novela Gamboa Road Gang (Los Forzados de Gamboa) (1960), con la cual el autor construye una extraordinaria metáfora para representar la situación nacional mediante la figura emblemática de la Cárcel de Gamboa. Dentro de esta cárcel domina la historia el personaje principal, Atá, y su amor por Anabelle Rodney, cuyos padres no aceptan que su hija esté enamorada de un mulato, cuya madre era criada o empleada doméstica en la casa de los Rodney. Por su parte, Atá, condenado falsamente y encerrado en la prisión de Gamboa, está convencido de que un día Anabelle va a revelar la verdad de este amor correspondido, y él podrá ser un hombre libre.

En ese sentido, Beleño es el escritor que mejor nos representa y describe la esencia de nuestra identidad a través de la saga de sus más importantes novelas: Luna verde (1941), Gamboa Road Gang (1960), Curundú (1963) y Flor de banana (1965). En todas ellas, Joaquín Beleño describe la nefasta experiencia del colonialismo que ha tocado, por generaciones enteras, la vida de los panameños y que aún amenaza con seguirlo haciendo.

Las novelas de Joaquín Beleño son novelas abiertas, que admiten y requieren relecturas al fragor de las nuevas problemáticas que surgen en nuestras relaciones como país con los Estados Unidos. Constituye, por tanto, un sofisma engañoso creer que, con la entrega del Canal a la República de Panamá en 1999, se cerró de manera definitiva un ciclo histórico y no hace falta seguir hablando de ello.

Por el contrario, esa visión sesgada, conformista y hasta cierto punto alienada sigue perteneciendo a la nefasta herencia que Beleño supo denunciar a través de sus personajes torcidos, quebrados y desesperados por el racismo y la discriminación rampante de aquella época del “Silver Roll” que nos tocó vivir y que debemos procurar, por todos los medios a nuestro alcance, que no vuelva a repetirse.

Finalmente, bajo el entendimiento de que la buena literatura, aunque utiliza la ficción como herramienta o recurso narrativo, no es el resultado de un invento ni solo el producto de la fértil imaginación de un escritor, sino más bien de la reinterpretación de los recuerdos o vivencias propias del autor, o mejor aún, de la investigación previa que este realiza al abordar un tema, es válido y pertinente acotar que la novela Gamboa Road Gang está basada en un hecho de la vida real. Se trata del caso de Lester León Greaves, un panameño encarcelado injustamente en los años 40 en la Cárcel de Gamboa, por los motivos que describe la novela de Beleño.

Lester tenía 20 años cuando, el 2 de abril de 1946, el juez Bunk Gardner lo condenó a 50 años en la penitenciaría de Gamboa. La madre de Lester trabajaba como doméstica en la casa de un soldado estadounidense en la Zona del Canal. Fue así como Lester conoció a la hija del militar; se hicieron amigos y, con el pasar de los años, se enamoraron. Pero cuando el militar descubrió el romance de su hija con el joven oriundo del barrio del Marañón, lo denunció y lo mandó arrestar por violación carnal, mientras que la joven fue enviada a Estados Unidos con su familia y no se supo más nada de ella. Durante el juicio, a Lester no se le permitió tener un abogado ni ninguna representación panameña. El joven panameño juró ante la corte que no había violado a nadie, pero de nada le sirvió en su defensa.

La Penitenciaría de Gamboa operaba bajo las normas del modelo sureño de Estados Unidos, por lo que a los reclusos se les colocaba una bola de hierro de 18 a 30 libras unida a cadenas de casi 2,5 metros de largo, como forma de castigo y exhibición.

La historia cambió de tono cuando la novela de Joaquín Beleño Gamboa Road Gang ganó el Premio Miró en 1960, y el caso Lester se convirtió en una campaña nacional encabezada por Thelma King, entre otros, quienes levantaron su voz en favor de Lester.

Dos años después, el 16 de enero de 1962, cuando habían transcurrido 16 años desde su encarcelamiento, el gobernador de la Zona del Canal, William A. Carter, conmutó la condena por órdenes del entonces presidente Kennedy, y así Greaves cruzó la puerta de la libertad, dejando tras de sí un legado de memoria y resistencia. Lester León Greaves falleció en Panamá el 25 de marzo de 2015, a la edad de 89 años.

