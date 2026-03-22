La geometría del Canal inspira la obra de Emmanuel Moses, exponente panameño del Op Art

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Con arena del Pacífico, el artista plástico Emmanuel Moses creó obras que muestran las calmas aguas del lago Gatún y la geometría de nuestro Canal de Panamá.

Con espíritu de tránsito y profundidad, la obra de Emmanuel Moses emerge con la exhibición Geometría en tránsito como un reflejo contemporáneo de nuestro territorio, cultura, cruces, y hasta contenedores.

La muestra hace parte de Pinta Art Week 2026 y puede ser vista gratis en el Centro Espacio Arte en San Francisco, Panamá.

¿Cómo surgieron las obras de esta muestra?

Durante la pandemia me fui a vivir tres años en el interior que para mí es un lugar mágico. ¿Qué podía hacer para que eso estuviera presente en mi obra? Entonces nació el concepto ‘Geometría en tránsito’, con la inspiración del Canal de Panamá. Toda mi vida he sido una persona de mar, he buceado en jaulas con tiburones, he hecho snorkeling con mantarrayas de 3 metros, siento fascinación por el mar. Entonces para hacer la investigación previa, me iba con mis hijos a pescar a las 4:00 A.M. al lago Gatún y viendo el agua súper tranquila nació una de las obras más importantes: tomé una foto en la boya 85, pero como nací en 1986, me tomé la libertad de cambiar el número a Boya 26, una obra (gigante) impregnada con arena del Pacífico panameño.

¿Cómo ejecutó el proceso?

El proceso ha sido kilométrico. Fueron muchos intentos para lograr que la arena quedara plasmada en la obra y que brillara la piedra volcánica de hace tantos millones de años. Para adherir la arena estudié un proceso con 13 diferentes experimentos.

Usted se ha destacado en el Arte Óptico (Op Art) ¿Hay un hilo conductor en esta serie?

Hay un hilo conductor de mis investigaciones pasadas sobre el Arte Óptico todavía presente en el movimiento de las corrientes de agua. Ahora incluí los contenedores, tuve que doblar el metal y hacer los ángulos en hojalatería para simular un contenedor de barco, porque un contenedor real tiene 40 pies y si agarraba esas ranuras eran muy gruesas, no me funcionaba. Tuve que desescalar el contenedor original a 3 metros. Una vez doblado el metal, no se pudo usar la máquina de router de corte y tuve que cortar con una sierra. El óxido en las obras no fue un proceso de oxidación natural. Ese óxido no estuvo presente en el agua; me tomó un mes y medio alcanzar esa oxidación a través de ácido: primero quemando la superficie en un proceso sumamente largo y una vez el metal alcanzó la maduración le coloqué un barniz naval para cicatrizar la oxidación. Otra de las obras se llama ‘Corte Culebra’, es una obra conceptual inspirada de cuando competí en cayuco en 2004 y tuve la oportunidad de cruzar el Corte Culebra. Otra de las tiene ambas arenas del Atlántico y del Pacífico y es como dices, una noche estrellada.

‘Boya 86’ tiene grandes dimensiones ¿cómo la materializó?

Está pintada sobre la tapa de madera de una gran caja que vino desde California a través del Canal de Panamá. Rescaté las dos tapas que iban a desechadas en un vertedero; miden 2.80 de alto, tiene la misma altura de las hélices de las propelas del barco. La madera la iban a botar y me dijeron que podía llevármela. La segunda tapa lleva una obra en la cual me basé en la foto del paso de un barco Neo Panamax por Canal que tomó un amigo, que considero mi hermano, y que es capitán de remolcador en el Canal. Fue un trabajo que nació desde agosto de 2024.

¿Cómo lo convocaron para participar en Pinta Art Week 2026?

En el marco de Pinta Panamá Art Week participan varias galerías y NG Art Gallery me invitó a ser el artista de este año.

Además de su participación en Pinta Art Week ¿Cuáles exposiciones anteriores considera importantes?

Las últimas cuatro. Gran parte de mi carrera se la debo a NG Art Gallery y a Nibaldo Carbonell (coleccionista y presidente de la Fundación Los Carbonell) que para apoyar la cultura junto a su hija crearon el Centro Espacio Arte en San Francisco, ellos están entregados al arte plástico y a que los artistas de la galería crezcan. He expuesto cinco veces en el Scope Art Show en Miami, una feria referente y muy importante de Miami Art Week.

¿Cómo le ha ido en Scope Art Show Miami?

Durante mis participaciones se han vendido todas las obras a coleccionistas de New York, Houston y Miami.

Usted estudió publicidad y diseño gráfico, su carrera dio un giro al dedicarse al arte

Mi pasión por el arte va más allá de cualquier otra pasión que tenga en la vida. Cuando opté por el arte mi familia no podía creer que dejara la carrera pero hoy están ‘pechones’, también porque estoy haciendo lo que me gusta. Siento que cualquier ser humano puede vivir de una pasión en todas las profesiones siempre que se le meta empeño, ganas y quiera crecer, investigar, todo es posible, ya sea broker, escritor, escultor o banquero.

¿Cuál es el proceso de sus obras?

Inicia con un boceto visual a mano, luego lo paso a digital, como soy diseñador gráfico sé exactamente en un 80% de cómo va a quedar plasmada la obra y de ahí procedo a hacer los cortes y el tamaño ya teniendo las dimensiones aproximadas en la computadora, luego al trabajo diario. Trabajo todos los días desde las 7:00 de la mañana, pero me propuse no trabajar los domingos y no salir del estudio después de las 8:00 de la noche, por el motivo de poder ver a mis hijos. Había días que trabajaba 16 horas. De tanto agarrar la arena tengo las manos suavecitas.

En este momento de su carrera qué significa esta exposición ‘Geometría en tránsito’?

Tres cosas importantes: no hice la obra pensando en el dinero, me dije voy a producir obras del tamaño que quiera como las de 2.80 metros de alto por 2.40 metros, que son sumamente difíciles de mover, de transportar, y el costo es bastante más alto que otras. Me propuse producir a cielo abierto, sin importar la presión económica.

Dos: voy a producir sin importar que como artista me tomó mucho tiempo entender que tengo que pintar lo que quiero transmitir. Y tres: como estuve más de 10 años produciendo obras abstractas y geométricas me sentía encapsulado, sentía que debía estar siempre bajo esa misma línea, aprendí y mejoré tanto las técnicas y procesos que estaba en un cascarón. Entonces me dije: voy a salirme de lo anterior. Traté de evolucionar mi investigación artística, salirme del tecnicismo de la producción y el perfeccionismo del arte óptico. Fue un reto, un desafío entrar en lo figurativo. Hace 20 años pintaba mujeres, hacía una obra más figurativa. Sin embargo, ahora el tecnicismo de la producción fue mayor pero tengo dos obras figurativas que son las más importantes de la serie y tienen que ver con Panamá y el Canal, que es tan hermoso.