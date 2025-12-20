Los clubes cívicos y su influencia en la ciudadanía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de la situación de crisis que vivió el país durante los años ochenta, agravada desde los primeros meses de 1987, los clubes cívicos se unieron para organizar la Campaña por la promoción y el fortalecimiento de los valores cívicos y morales que, entre otros aspectos, quería reafirmar los principios de justicia patriotismo, honradez y ética.

Esta campaña, encaminada a rescatar los valores cívicos y morales -por muchos olvidados- buscaba hacer un llamado a la población en general, al gobierno, a los gobernados y a los gremios empresariales y sindicatos para que cumplieran e hicieran cumplir estos valores.

Para lograr este propósito se organizó una campaña masiva de radio, prensa y televisión con el lema “Despertando la conciencia nacional”. Pese a que el papel de los clubes cívicos dista mucho de aquel de ser protagonistas de controversias políticas, la crisis que vivió el país en aquellos días los llevó a jugar un rol preponderante en la promoción de los principios cívicos.

Varios comunicados fueron emitidos en repetidas ocasiones por los distintos clubes, para exigirle al gobierno militar la restitución de los derechos ciudadanos suspendidos de manera arbitraria, para protestar por los abusos cometidos en contra de la población en general, y para denunciar el arresto, intimidación y violación de los derechos humanos de sus miembros perseguidos por la dictadura militar.

Solidarizados con la Iglesia católica y con los demás grupos civiles, empresariales, magisteriales, estudiantiles, obreros y médicos, el 4 de septiembre de 1987 los clubes Rotario, Club de Leones, Club Activo 20-30, Cámara Junior, los clubes Kiwanis, la Cruz Blanca y el Club Soroptimista llevaron a cabo la gran marcha por la promoción y el fortalecimiento de los valores cívicos y morales, la cual, según algunos observadores, congregó a más de 10 mil personas.

Con el devenir de la democracia, ante un Panamá diferente, vemos el resultado de la labor realizada por nuestros compañeros de los distintos clubes cívicos durante los años de crisis. Sin embargo, hoy seguimos percibiendo un trastoque de principios, en el que el valor de la educación, el trabajo honrado y la ética se ven amenazados por el “juega vivo y el amiguismo”, en un mundo de consumismo desenfrenado, de indiferencia y dinero fácil.

Tenemos una labor inconclusa y aunque la situación es muy diferente, reafirmamos que la promoción y el fortalecimiento de los valores cívicos y morales es una tarea que debemos seguir, para garantizar que las futuras generaciones de panameños no vuelvan a cometer los mismos errores que en el pasado llevaron al país a tener que afrontar uno de los episodios más vergonzosos y tristes de su historia.