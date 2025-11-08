Los primeros espejos en Panamá

Exclusivo Suscriptores

Como todos sabemos, la llegada de los españoles a América en 1492 —lo que primero fue denominado “el descubrimiento de América” y, tiempo después, para corregir el desatino, se llamó “el encuentro de dos mundos”— marcó el inicio de la expansión y dominación española en el continente.

Los cronistas españoles de la época recogieron numerosos y variados testimonios sobre el intercambio de baratijas por joyas de oro entre españoles y aborígenes. Entre las baratijas se incluían cuentas de vidrio de variados colores, broches y agujas. Resulta interesante apuntar que no pocos historiadores modernos han señalado en sus escritos que, entre las piezas de intercambio, también se encontraban pequeños espejos, los cuales —según se dice— eran muy apreciados por los mesoamericanos, quienes los consideraban objetos mágicos.

Esta “aseveración histórica” se ha popularizado tanto con el paso del tiempo que, incluso hoy, cuando queremos referirnos a un negocio truculento, usamos la expresión “intercambiar oro por espejitos”. Tendríamos que concluir entonces que este fue el momento en que los primeros espejos llegaron a América y, por ende, a Panamá.

No obstante, es necesario corregir esta apreciación histórica. No fue sino hasta el año 1650 cuando en Venecia se inició la fabricación de los primeros espejos modernos. Los artesanos venecianos de la isla de Murano eran condenados a muerte si osaban divulgar el secreto de su fabricación. Así comenzó a integrarse este singular elemento a la decoración de los interiores europeos como una pieza ornamental de lujo, altamente apreciada y accesible solo para la realeza por su elevado costo.

Por cierto, los espejos venecianos eran tan codiciados entre la nobleza francesa que Luis XIV, en 1665, envió agentes secretos a Venecia para robar el secreto de su fabricación, cuyo monopolio mantenía aquella ciudad. El conflicto se conoció como “la guerra de los espejos”. Finalmente, Francia desarrolló su propia industria de espejos a partir de 1679, cuando inició la construcción de la famosa Galería de los Espejos en Versalles, completada en 1684.

No fue sino muchos años más tarde, en 1835, cuando el químico alemán Justus von Liebig perfeccionó y popularizó la técnica para elaborar espejos a menor costo. Desde entonces, pasaron de ser objetos de lujo a objetos de uso cotidiano, como lo son hasta hoy.

De lo anterior se colige que los españoles, a su llegada a América, no podían tener a su disposición este fabuloso y preciado objeto moderno —aún por inventar— como pieza de intercambio. Por ende, la afirmación hecha por algunos historiadores carece de veracidad y se convierte en un mito.

Sin embargo, si bien no hay registros históricos específicos sobre el primer espejo como tal utilizado en la zona que hoy es Panamá, existen hallazgos de espejos antiguos hechos de obsidiana pulida que se remontan al Neolítico en regiones de Centroamérica, hace unos 8,000 años. Es muy probable, en consecuencia, que los primeros espejos en Panamá —al igual que en otras partes de la América precolombina— hayan sido fabricados con materiales locales como la obsidiana u otros tipos de vidrio volcánico pulido.

Estos espejos primitivos, que datan de miles de años atrás, eran utilizados por las culturas indígenas para diversos propósitos, tanto prácticos como rituales. Por su parte, los espejos de metal —como el bronce— fueron desarrollados en el antiguo Egipto y Mesopotamia alrededor del año 3,000 a. C.

Lo cierto es que, desde tiempos ancestrales, los espejos —sean antiguos o modernos— ocupan un lugar importante en la mitología y las supersticiones de muchos pueblos, incluyendo el nuestro. La imagen que se refleja en ellos se identifica, a menudo, en sesiones espiritistas, con el alma o el espíritu de la persona. De ahí surge, por ejemplo, la leyenda de que los vampiros, cuerpos sin alma, no se reflejan en el espejo.

Aún hoy, en muchos pueblos del interior de nuestro país, cuando un moribundo está a punto de dejar este mundo, es común que se cubran los espejos de la casa por temor a que el alma del agonizante quede atrapada en ellos.

El espejo se concibe, así, como una ventana al mundo de los espíritus, y esta creencia tan arraigada ha sido aprovechada incluso en la literatura. En el cuento de Blanca Nieves, por ejemplo, el espejo tiene la facultad de hablar y responde a las preguntas de la madrastra. J. R. R. Tolkien retoma esa tradición con su célebre espejo de Galadriel, capaz de mostrar el futuro. En Harry Potter y la piedra filosofal, J. K. Rowling introduce el espejo de Oesed (deseo leído al revés), que no refleja la imagen de quien lo contempla, sino sus deseos más profundos.

También es notable el Espejo de la Sabiduría, descrito por Oscar Wilde en El pescador y su alma, donde se reflejan todas las cosas del cielo y de la tierra, excepto el rostro de quien se mira en él.

Otro elemento importante a considerar es que los espejos han tenido un papel protagónico en algunas guerras antiguas. En el asedio de Siracusa por los romanos (214 a. C.), el sabio Arquímedes, utilizando grandes espejos cóncavos de metal pulido —conocidos como espejos ustorios—, concentró los rayos del sol y redirigió el haz de luz hacia las velas de los barcos enemigos, incendiándolos antes de que pudieran desembarcar. Esta arma legendaria se conoció más tarde como el Rayo de Arquímedes.

Confío, finalmente, en que al menos alguna de estas consideraciones en torno al espejo —su origen y su significado a lo largo del tiempo— la recuerdes, amigo lector, la próxima vez que te mires en uno.

