Panamá celebró su identidad afroantillana con festival gastronómico y cultural

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Afro Panamá Food reunió a más de 80 emprendedores en Mi Pueblito Afroantillano, en una jornada llena de gastronomía, música, emprendimiento y tradiciones que celebran la identidad afrodescendiente en Panamá.

Durante el mes de mayo, Panamá celebra su identidad afroantillana con una agenda diversa de actividades que incluye desfiles, festivales gastronómicos, muestras culturales y talleres educativos, entre otros eventos.

Este fin de semana, una de las actividades centrales fue el Afro Panamá Food, que reunió a más de 80 emprendedores de distintas partes del país en Mi Pueblito Afroantillano, en las faldas del Cerro Ancón.

En un ambiente lleno de música, cientos de personas llegaron hasta el sitio para disfrutar de la gastronomía, la música en vivo y la oferta cultural que exalta la identidad afrodescendiente.

Mi Pueblito Afroantillano celebró la cultura afro con gastronomía y tradición. LP Anel Asprilla

Aunque el sol estuvo intenso durante la mañana de este domingo, esto no fue impedimento para que familias y visitantes asistieran vestidos con atuendos afro, recorrieran los espacios del festival y adquirieran productos de artesanos locales.

El Afro Panamá Food reunió a cientos de personas. LP Anel Asprilla

Sabores afroantillanos en la vereda cultural

Al acercarse el mediodía, el recorrido gastronómico conducía hacia la vereda afroantillana, donde se ofrecían platos típicos como torrejitas de bacalao, pescado relleno, mondongo a la culona, one pot y uno de los más buscados: el saus, preparado a base de patitas de cerdo marinadas con vinagre, cebolla, pepino y limón.

Panamá celebra su identidad afroantillana con gastronomía, música y tradición. LP Anel Asprilla

En ese espacio conversamos con Víctor Vergara, emprendedor panameño oriundo de Colón (Villa del Caribe), quien llevó su propuesta de saus colonense a Mi Pueblito Afroantillano.

El Afro Panamá Food se celebró este fin de semana en Mi Pueblito Afroantillano. LP Anel Asprilla

“Cuando empecé el negocio no sabía hacer saus. Lo mandaba a hacer con una vecina en Colón y lo traía los fines de semana, pero después me di cuenta de que no era rentable”, contó.

Añadió que su familia siempre ha estado vinculada a la cocina, y que fueron sus allegados quienes lo motivaron a prepararlo él mismo. “Empecé a hacer pruebas, quitaba y ponía ingredientes hasta que llegué a la versión final que ofrezco hoy en mi local”, explicó.

Vergara asegura que su producto tiene alta demanda. “El que lo prueba, vuelve y repite. Un fin de semana puedo vender hasta 300 saus”, comentó. Además, recibe pedidos para bodas, cumpleaños, eventos escolares y quinceaños. “Es nuestro platillo nacional”, afirmó el creador de Tik Town.

Bebidas para el calor y nuevos emprendimientos

Para refrescarse del intenso calor, los asistentes también encontraron opciones como raspados, jugos naturales de zanahoria, limón con raspadura, tamarindo y agua de pipa.

Entre los emprendimientos destacó Brezzes, una marca panameña que ofrece agua de pipa en un formato práctico, higiénico y seguro.

Mi Pueblito Afroantillano celebró la cultura afro. LP Anel Asprilla

Carlos Badillo explicó que la idea nació en 2025 tras estudios y pruebas, y que el proyecto se lanzó formalmente en 2026.

“Surge de ver el riesgo que existe al abrir una pipa de forma tradicional, ya sea por accidentes o por el derrame del producto”, indicó. El emprendimiento cuenta con una planta en Pedregal, ciudad de Panamá, donde se procesa la pipa, se coloca la tapa y el pitillo antes de su distribución.

La oferta gastronómica también incluía opciones tradicionales y muy buscadas por los asistentes, como los populares patí y plantintá, además de platillos caribeños a base de pulpo y camarones.

Sabores, música y tradición en el Afro Panamá Food. LP Anel Asprilla

La jornada de este domingo en el Afro Panamá Food se complementó con presentaciones de conjuntos folclóricos, exhibiciones de pasarelas, diablos y congos, comparsas y otras expresiones culturales que celebran la herencia afrodescendiente en Panamá.