Pintor japonés se inspira en la belleza de Panamá y gana reconocimiento nacional e internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El artista plástico Kojiro Takakuwa conoció a una chiricana becada en una universidad de Japón, se casó, y vino a residir en nuestro país.

Se nutre de la luminosidad del trópico panameño para crear sus obras reconocidas con el premio Shell Art Award, el Concurso de Artes Visuales Roberto Lewis y una beca del Museo de Arte de Sato, Japón. En esta ocasión exhibe ‘Agua de Luz’, retratos cotidianos de su familia en piscinas de Panamá en el Parque Omar y Albrook.

¿En qué lugar nació y cómo fue su relación con el arte durante su infancia?

Nací en Yokohama. Mis padres eran diseñadores, así que crecí rodeado de arte. Pero en mi adolescencia me alejé por completo del arte como una forma de rebeldía contra mis padres.

De hecho, luego fui a la universidad dos veces: primero, me gradué en el Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad Meiji Gakuin y trabajé en el área de relaciones públicas. Una vez superada mi etapa de rebeldía, acepté mi deseo de dedicarme al arte. Así que ahorré dinero y volví a ingresar a la universidad. La segunda vez fue en la Universidad de Tsukuba, donde estudié Arte. Continué hasta el doctorado para dar respuesta a las dudas que tenía desde la infancia, investigando el campo de la ‘poiética’: una disciplina dentro de la estética que estudia la filosofía del proceso de creación.

Obra de Kojiro Takakuwa. Crédito: Lucero Maldonado

¿Qué lo trajo a Panamá?

En la Universidad de Tsukuba, conocí a una chiricana que estudiaba Gestión de Calidad con una beca, y terminamos casandonos. Ella prefería trabajar en Panamá antes que en Japón. Y decidí venir a Panamá porque pensé que sería un lugar más interesante para una vida que solo se vive una vez; hacer algo que nadie más estaba haciendo, y además sentía que podía crear obras aquí. Mi padre se indignó un poco, pensando que era un desperdicio después de haber llegado hasta el doctorado en Japón, pero ahora lo guardo como un buen recuerdo. Así que vine a Panamá por primera vez en 2005. Me casé en una iglesia en David, Chiriquí, en 2006, y finalmente me mudé a este país en 2007.

¿Qué lo inspiró en Panamá?

Me inspiró al ver a la gente, su vida, y la naturaleza que los rodea, ya que esos paisajes especialmente de Chiriquí se superponían con los recuerdos del campo de donde proviene mi madre, un lugar que amaba visitar en mi infancia.

Obra de Kojiro Takakuwa. Crédito: Lucero Maldonado

Su actual exposición ‘Agua de Luz’ expuesta en la galería Mateo Sariel tiene un título poético ¿imagina el desenlace de cada pintura antes de iniciarla?

La palabra poético siempre llama mi atención. Bueno este título encarna la esencia misma del acto de dar origen a algo. Desde que era niño no podía evitar sentir que algo existía antes de las palabras; sentía una curiosidad profunda por descubrir qué era eso. Desde que comprendí que ese sentimiento coincidía con la poiética, he intentado manifestarlo a través de mis obras.

En sus pinturas hay una sensación de silencio y contemplación. ¿Busca provocar eso en quien observa?

Me honra mucho que lo perciba de esa manera. Mis pinturas presentan figuras sin rostro que se distorsionan una y otra vez sobre la superficie del agua. Mi deseo es que el espectador complete libremente el retrato dentro de su propia imaginación al observar la obra.

Muchas tradiciones japonesas ven la belleza en lo efímero: la luz que cambia, el agua que fluye. ¿Está esa filosofía presente?

Siento que existe una tendencia actual a hablar de la belleza oriental u japonesa, o tipos de meditación; sin embargo, entiendo esto más bien como una manifestación de las nuevas corrientes occidentales. A diferencia de la filosofía moderna, incluyendo la postmoderna, centrada en la reflexión sobre el espacio físico que podemos ver y tocar, el interés de hoy se dirige hacia mundos que trascienden nuestra conciencia. Me refiero a la Ontología Orientada a Objetos, el Nuevo Realismo, la teoría de que ‘el mundo no existe’, o la cosmovisión de la física cuántica. Todas estas perspectivas tienen, ciertamente, un carácter oriental, pero al mismo tiempo son platónicas. Y la poiética, sin duda, también es platónica.

Obra de Kojiro Takakuwa. Crédito: Lucero Maldonado

¿Quiénes son los modelos de sus obras?

Hace un tiempo recibí el bautismo cuando ya era adulto. En ese momento, había dos sacerdotes: uno era de Irlanda y el otro de Argentina. Fue en Japón en un lugar llamado Tsukuba, una ciudad estudiantil, una versión gigante de Clayton, y un lugar afortunado para vivir. A veces yo iba a misa con mi esposa. Como el padre argentino hablaba en español, después de la misa nos quedábamos a tomar un café. Este padre también era profesor de filosofía en una famosa universidad en Tokio. Él estudiaba a un filósofo llamado Levinas, y dentro de su pensamiento aparece el modelo de mamá y bebe. Ahora que lo pienso, siento que recibí muchas influencias de él.

¿Cuánto tiempo le toma elaborar cada obra, cómo es su rutina?

Me toman de uno a tres meses. Pinto desde que mis hijas se van a la escuela hasta que regresan a casa.

Desde que sigo sus obras el agua está presente, ¿es la luz de un país tropical como Panamá la que le da sentido?

Con casi veinte años viviendo en Panamá, naturalmente así es. Agradezco de todo corazón el estar aquí con mi familia. No lo digo en broma. Siento que si hubiera elegido Japón, mis problemas crónicos de salud me habrían llevado al ‘otro lado’. Estoy profundamente agradecido de haber podido sanar y que se me haya concedido más tiempo en este lado del mundo.

¿Asiste a exhibiciones fuera de Panamá para nutrirse?

Viajamos a España por primera vez en familia para celebrar los quince años de mi hija mayor y nos dimos un gran gusto. Aunque suelo interesarme por el arte contemporáneo, la verdad es que el Museo del Prado me pareció sublime. Además, la Alhambra es una obra realmente maravillosa; me conmovió sentir que allí, entre la Reconquista y el Renacimiento medieval, el mundo se fusionó.

Kojiro Takakuwa. Crédito: Lucero Maldonado

¿Qué artistas, tradiciones o disciplinas alimentan su sensibilidad creativa?

Hay muchísimas obras, tanto antiguas como de ahorita que me cautivan hasta hacerme perder la noción del tiempo. En mi pintura me dedico al arte figurativo, por lo que naturalmente me atraen los artistas de esa línea. En el caso de Panamá, admiro profundamente a Brooke Alfaro. Siento que en él, el realismo americano y el realismo mágico surgen como su lengua materna; lo considero, sin duda, el exponente principal que logra encarnar la esencia de Panamá.

En esta exhibición presento dos obras que utilizan mecanismos de reflexión y transmisión. Me inspiré tras quedar profundamente conmovido por la pieza de vidrios superpuestos de Gerhard Richter. Él es un artista verdaderamente platónico para mí.

¿Hay una obra dentro de esta exposición que resume el espíritu de la exposición ‘Agua de Luz’?

Es una obra concebida como una trinidad: un tríptico donde los paneles laterales son intercambiables y la pieza central juega con la reflexión y la transmisión. Siento que el número tres actúa como un puente entre lo infinito y lo finito; por eso, esta estructura es fundamental para la poiética.

Obra del artista Kojiro Takakuwa. Crédito: Lucero Maldonado

¿Recuerda algún comentario específico hecho a su obra?

Me hizo muy feliz que una persona dedicada a la investigación de la Historia del Arte Moderno me dijera que, a pesar de pintar trajes de baño, mi obra no se sentía sexualizada.