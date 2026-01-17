Panamá, 17 de enero del 2026

    Opinión

    Proverbios desde la experiencia

    Una colección de proverbios personales que, desde la experiencia cotidiana, invita a reflexionar sobre el dolor, la prudencia, la convivencia y los límites humanos.

    Juan Ramón Vallarino L.
    Proverbios o verdades simples.

    Los proverbios son frases que expresan una verdad o consejo de tipo filosófico o moral. Se diferencian de los refranes, que son el producto de experiencias populares o de la vida diaria.

    Estos proverbios nacen de la experiencia personal del autor y de la observación acumulada a lo largo de los años. No responden a ninguna religión ni ideología, sino a una reflexión directa sobre la vida. Esperamos que los lectores disfruten de su contenido y profundidad.

    • Si le pones mucha atención a un dolor, te dolerá más. Si ignoras el dolor, podrás sobrellevarlo.

    • Si tienes un dolor en tu cuerpo, no se lo comentes a los que están a tu alrededor a menos que te puedan curar. Solo lograrías preocupar a otros. No compartas tus desdichas, sino lo que te hace feliz.

    • Muchos ignorantes intentan acciones audaces que ni los sabios se atreven a acometer.

    • Es preferible tener un buen amigo que mil conocidos.

    • Los que siempre están hablando no pueden escuchar las opiniones de los demás.

    • El dinero no trae la felicidad, pero elimina la tristeza.

    • Si llegas muy temprano a una cita, estarás convencido de que eres muy puntual. Puede que el que tenga que recibirte no piense lo mismo.

    • Los que encuentran que todo lo que les rodea está mal es porque no están satisfechos consigo mismos.

    • Ser inteligente no consiste en saber todo, sino en poder identificar y reconocer lo que no sabes.

    • Comer mucho hoy no te quitará el hambre mañana.

    • El que vio un espectáculo en la butaca más económica quizás disfrutó más que el que ocupó el asiento más caro. Así es la vida: muchas veces no importa dónde estés sentado.

    • Pedir perdón y reconocer que te has equivocado son señales de grandeza.

    • Lo que consigues con sacrificio y trabajo vale mil veces más que lo que te cae del cielo.

    • Si ves a una muchedumbre huyendo, huye tú también, aunque no sepas por qué.

    • Si tienes un dolor físico muy grande, evita hacer acuerdos o negocios con terceros. La irritabilidad te puede perjudicar.

    • El mayor peligro es ignorar el peligro.

    • Si solo hablas de lo obvio y de lo que todos saben, pasarás por aburrido y mediocre.

    • Si estás pensando en hacer hazañas extraordinarias, considera que solo los héroes imaginarios tienen superpoderes.

    • Si tratas de manipular a otras personas, muchos desconfiarán de ti.

    • Echarle la culpa a los fallecidos es un truco de los tramposos.

    • No ignores o menosprecies lo que te puede hacer daño.

    • Mucha amabilidad puede parecer lisonja.

    • No responsabilices a otro de algo malo que haya sucedido hasta tanto no estés seguro de su culpabilidad.

    • Las promesas no sirven para nada hasta que se cumplen.

    • El maestro experimentado puede leer en las caras de sus alumnos si entendieron las explicaciones.

    • Las cosas buenas no deben pasar de moda.

    • El que siempre está dando excusas pierde credibilidad.

    El autor es abogado.

    Juan Ramón Vallarino L.


