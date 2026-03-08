Rubén Blades sorprende al público en ‘Maestra Vida, el musical’ en la Ciudad de las Artes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rubén Blades sorprendió al público tras la función de “Maestra Vida, el musical” en la Ciudad de las Artes, durante una gala en homenaje a Roberto Delgado & Orquesta.

La función había terminado y el público seguía de pie, todavía con la emoción a flor de piel. Entonces ocurrió lo inesperado: Rubén Blades apareció en el escenario de la Ciudad de las Artes, provocando una ovación que coronó la noche dedicada a Roberto Delgado & Orquesta.

El afamado cantautor panameño sorprendió así a los asistentes de Maestra Vida, el musical: La Noche de la Orquesta, una gala artística concebida para conmemorar y rendir homenaje a la trayectoria de la agrupación dirigida por Delgado, ganadora de 12 premios Grammy y compañera musical de Blades durante años.

El espectáculo se presentó en el Teatro Aurea Baby Torrijos, en la Ciudad de las Artes, ante un público que durante toda la función aplaudió y coreó canciones del repertorio del artista panameño. La actividad, además, tuvo un carácter benéfico a favor de Fundación Luces, organización que trabaja en la lucha contra la epilepsia.

Vestido con jeans, saco azul y gorra negra, Blades tomó la palabra en el escenario y compartió su alegría por haber tenido la oportunidad de seguir el espectáculo desde una sala aparte.

“Yo escribí esto cuando tenía 30 años; ahora voy a cumplir 78. Ahora la letra adquiere otro sentido”, comentó el cantautor, provocando risas entre los asistentes al referirse al paso del tiempo.

Blades también recordó que el éxito artístico es siempre un esfuerzo colectivo. “Nadie hace las cosas solo”, afirmó.

Durante su intervención agradeció al elenco y a los productores por llevar esta obra al escenario, y dedicó un reconocimiento especial al músico Willie Colón (Q.E.P.D.), quien participó en la creación de Maestra Vida. Colón falleció el pasado 21 de febrero, a los 75 años, y su relación artística con Blades es considerada una de las más influyentes en la historia de la salsa. “Mérito a quien mérito merece”, expresó el artista.

Maestra Vida es considerada la primera ópera salsa original, compuesta por Blades y grabada en estudio con la inclusión de instrumentos sinfónicos. El álbum fue producido por Willie Colón en 1980 para el sello Fania Records.

La versión teatral, titulada Maestra Vida, el musical, es una adaptación panameña que fusiona teatro, música y crítica social. La puesta en escena reúne a más de 50 artistas y está dirigida por Edwin Cedeño, con coreografías de Yilca Arosemena y producción de Augusto Posso, además del acompañamiento en vivo de Roberto Delgado & Orquesta.

El musical permite reencontrarse con personajes emblemáticos del universo narrativo de Blades, como Manuela, Carmelo Da Silva, Ligia Elena, Adán García, Juan Pachanga y Pedro Navaja.

Antes de despedirse, Blades felicitó al elenco, a la orquesta y al equipo de producción. “Gracias a todos. Ustedes son mis compañeros”, dijo.

Y dejó también un consejo al público que asistió a esta función especial: “Vayan suave”.

El musical, que ha tenido varias temporadas exitosas en Panamá, incluye canciones de los álbumes Maestra Vida Parte I y Maestra Vida Parte II, además de otros éxitos como Sin tu cariño, Ligia Elena, Dime y Amor y Control.

Ahora, el productor Augusto Posso adelantó que se trabaja en un nuevo objetivo: llevar “Maestra Vida, el musical” al extranjero, con la mira puesta inicialmente en Puerto Rico.