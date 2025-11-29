Panamá, 29 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas

    Getzalette Reyes
    Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas
    Heckadon presenta el libro de "La niña Jenny" en Santiago de Veraguas. Foto/Cortesía

    El antropólogo panameño Stanley Heckadon presentó el pasado 26 de noviembre la obra La niña Jenny. Cartas de la neoyorquina Jenny C. White del Bal desde Santiago de Veraguas, Panamá: 1863-1867, en un evento organizado por la Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas, realizado en el auditorio de esa institución en Santiago.

    +info

    Stanley Heckadon, el cronistaAnécdotas, cultura y memoria histórica: Stanley Heckadon-Moreno en la Feria del Libro 2025

    Durante la presentación, Heckadon —investigador emérito del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales— conquistó al auditorio con su sencillez, calidez y simpáticas anécdotas, que acompañaron su explicación sobre el valor histórico y humano de la obra.

    Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas
    Stanley Heckadon revela las cartas de Jenny C. White en un evento organizado en Veraguas. Foto/Cortesía

    Su cercanía con el público generó un ambiente íntimo y participativo, en una jornada donde la historia cobró vida a través de su narración.

    Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas
    La profesora Guillermina De Gracia y Stanley Heckadon Moreno, en el auditorio del Centro Regional Universitario en Santiago de Veraguas. Foto/Cortesía

    Una mirada femenina y extranjera al Panamá del siglo XIX

    El libro reúne las cartas de Jenny C. White, una joven neoyorquina que llegó a Panamá en 1863 a bordo del Ocean Queen, viajando desde Nueva York junto a su esposo, el abogado veragüense Bernardino del Bal, recién graduado de Harvard.

    Desde el camarote del barco y durante varios años, Jenny escribió con lucidez, sensibilidad y asombro sobre un país en plena transformación.

    Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas
    Jenny White del Bal.

    Sus cartas constituyen uno de los pocos testimonios femeninos extranjeros de la época e iluminan aspectos de la vida cotidiana panameña durante la era federal. La obra rescata no solo una historia de amor entre una pianista católica del Bronx y un veragüense ilustrado, sino también un valioso registro cultural y social del siglo XIX.

    El autor: una figura clave para la investigación en Panamá

    Stanley Heckadon es antropólogo graduado de la Universidad de los Andes (Colombia) y posee una maestría y un doctorado en sociología por la Universidad de Essex (Inglaterra). Fundador del Laboratorio Marino de Punta Galeta en Colón, ha dedicado su carrera a la investigación científica, la divulgación histórica y la protección del patrimonio natural y cultural de Panamá.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Detienen vehículo de la Defensoría del Pueblo con paquetes de droga en Chepo; la entidad informó que el auto fue hurtado. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Corprensa nombra nueva gerente general. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más