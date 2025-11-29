Stanley Heckadon revive la historia de Jenny C. White en una presentación en Santiago de Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El antropólogo panameño Stanley Heckadon presentó el pasado 26 de noviembre la obra La niña Jenny. Cartas de la neoyorquina Jenny C. White del Bal desde Santiago de Veraguas, Panamá: 1863-1867, en un evento organizado por la Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas, realizado en el auditorio de esa institución en Santiago.

Durante la presentación, Heckadon —investigador emérito del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales— conquistó al auditorio con su sencillez, calidez y simpáticas anécdotas, que acompañaron su explicación sobre el valor histórico y humano de la obra.

Su cercanía con el público generó un ambiente íntimo y participativo, en una jornada donde la historia cobró vida a través de su narración.

Una mirada femenina y extranjera al Panamá del siglo XIX

El libro reúne las cartas de Jenny C. White, una joven neoyorquina que llegó a Panamá en 1863 a bordo del Ocean Queen, viajando desde Nueva York junto a su esposo, el abogado veragüense Bernardino del Bal, recién graduado de Harvard.

Desde el camarote del barco y durante varios años, Jenny escribió con lucidez, sensibilidad y asombro sobre un país en plena transformación.

Sus cartas constituyen uno de los pocos testimonios femeninos extranjeros de la época e iluminan aspectos de la vida cotidiana panameña durante la era federal. La obra rescata no solo una historia de amor entre una pianista católica del Bronx y un veragüense ilustrado, sino también un valioso registro cultural y social del siglo XIX.

El autor: una figura clave para la investigación en Panamá

Stanley Heckadon es antropólogo graduado de la Universidad de los Andes (Colombia) y posee una maestría y un doctorado en sociología por la Universidad de Essex (Inglaterra). Fundador del Laboratorio Marino de Punta Galeta en Colón, ha dedicado su carrera a la investigación científica, la divulgación histórica y la protección del patrimonio natural y cultural de Panamá.