Turismo canalero

Hay que enseñar a los turistas lo que somos y lo que tenemos, y así incrementar el turismo en Panamá.

El Canal de Panamá desempeña un papel clave en el tránsito marítimo, la logística y los negocios internacionales, pero hasta ahora ha sido considerado una fuente generadora de turistas. En mi opinión, debido a su historia —construcción, funcionamiento y defensa— hay muchos aspectos que pueden interesar a los turistas.

Antepasados en la obra

Comencemos por la construcción del Canal. De todos es sabido que las autoridades norteamericanas que construyeron el Canal reclutaron personas en distintas partes del mundo, tales como Barbados, España, Italia y otros países. Los trabajadores extranjeros que participaron constituyen un tema de interés turístico sobre todo para los nacionales de esos países.

En el caso específico de los trabajadores norteamericanos, muchas familias de ese país atesoran recuerdos de sus antepasados que trabajaron en la construcción del Canal y no es raro encontrar que crecieron escuchando los relatos de la participación de sus abuelos o bisabuelos en esta obra. Muchos recuerdan también que sus antepasados estuvieron viviendo en bases militares. A los descendientes de estos norteamericanos les atraería la idea de visitar los lugares donde trabajaron sus abuelos y bisabuelos.

Lo anterior no ha sido aprovechado por las distintas autoridades panameñas encargadas del turismo. Sería exitoso organizar excursiones de descendientes de los norteamericanos que trabajaron en el Canal y llevarlos a los lugares donde trabajaron sus ancestros; estas personas vendrían a Panamá, se alojarían en hoteles, irían a restaurantes, tiendas, etc.. Para encontrarlos, basta acudir a los archivos nacionales de Estados Unidos, donde se puede obtener su información.

En el caso de los trabajadores españoles en la construcción del Canal, su presencia y participación se ha documentado en el libro Una Historia Compartida, escrito por las historiadoras Wendy Tribaldos Eisenman y Susana Cabezas Fontanilla. En esta obra se relata cómo miles de trabajadores españoles, mayormente gallegos, trabajaron en la construcción del Canal; También participaron aragoneses y castellanos. Esta obra fue apoyada por la Fundación Nosa Terra (Nuestra Tierra), que preside el empresario Ricardo Gago, con la participación del médico cardiólogo Daniel Pichel.

La presencia española en Panamá motivó la construcción de un monumento que se puede apreciar en la calzada de Amador. Seguramente, a los descendientes de estos trabajadores españoles les interesaría visitar el área donde trabajaron sus antepasados, que podrían identificar en el Archivo General de la administración española, que sirvió de base para la publicación de Una Historia Compartida.

Hay evidencia de que alrededor de dos mil italianos fueron contratados para trabajar en este megaproyecto. La obra Panamá, Italia y los Italianos en la época de la construcción del Canal (1880-1915), de Diego Delboni, tiene un capítulo interesante relacionado con el tema. Aparentemente, en el año 1906 llegaron a Italia noticias de que las condiciones de trabajo de los italianos que trabajaban en la construcción de Canal eran malas. Por esta razón, el Gobierno italiano nombró un Comisario de la emigración cuya misión fue estudiar las condiciones reales de estos obreros italianos y ofrecerles asistencia. Esta designación recayó en el Dr. Alfonso Lo Monaco quien viajó a Panamá y permaneció aquí más de un año. Esto produjo el informe Lo Monaco haciendo constar que las condiciones de trabajo de los italianos en Panamá no eran malas.

Con los descendientes de los trabajadores de Barbados podría hacerse lo mismo, en varias familias residentes en Panamá se conservan y se atesoran recuerdos de los trabajadores originales que trabajaron en la construcción del Canal. En las familias descendientes de estos trabajadores se mantienen recuerdos de esa época.

Turismo militar

Otro aspecto importante del turismo canalero lo constituye el turismo militar, ya que a Panamá revirtieron varias instalaciones militares construidas para proteger al Canal. Existen áreas en las cuales hay refugios antiaéreos, bunkers, túneles, baterías, etc. Si estas instalaciones se rehabilitan y se adecuan para el turismo serían un atractivo para turistas de diversas nacionalidades. En Estados Unidos hay millones de personas que están clasificadas como veteranos y pertenecen a distintas asociaciones de veteranos en ese país. Tomando en cuenta que dichos veteranos están organizados, no sería difícil invitar a estas asociaciones para que visiten Panamá y conozcan las instalaciones militares que se construyeron en la antigua Zona del Canal para proteger al Canal de Panamá.

Es lamentable el estado de abandono en que están muchas de estas instalaciones que sirvieron en una época para la defensa del Canal, algunas de las cuales son espectaculares y podrían atraer a muchos turistas. A mí, personalmente, me tocó recorrer el túnel que existe en la isla Naos, que fue cavado en la roca viva de esa isla y al final del túnel tiene un elevador que servía para subir a la cima de la isla. Pero hay muchas otras instalaciones militares construidas por el Ejército Norteamericano y que están abandonadas. Hace poco tiempo, se publicó un video producido por Luis Barría, del grupo Conejo Pintado, en el que se pueden apreciar unos bunkers abandonados en el área de Amador. Toda esta información también se puede obtener en las dos obras escritas por Charlie Morris Brooks tituladas Guarding the Crossroads, y Panama Canal Security and Defense (1903, 2000).

Siempre me ha parecido que los países que tienen atractivos distintos y especiales pueden proyectar estos atractivos para el turismo. Hay muchos otros países que no tienen el privilegio de contar con atractivos especiales y centran su promoción turística en características que existen en muchos otros países. Tal es el caso de las playas porque playas hermosas existen en muchos países en Centroamérica y el Caribe. Por eso promocionar a Panamá como un país con playas bellas y espectaculares nos coloca en una situación de competencia con otros países que también tienen playas con iguales características. Pero nosotros en Panamá tenemos un atractivo único y distinto, y es el Canal de Panamá, ningún otro país que tiene una infraestructura similar. Por eso todo lo que tenga que ver con el Canal se puede proyectar, sin competencia con otros países, como un atractivo especial.

Y en el caso de Panamá la construcción del Canal y su defensa existen variantes muy especiales que podrían captar mucho turismo. De todos es sabido que el Museo del Canal Interoceánico, que es tan exitoso, es un museo único en el mundo porque ningún otro país puede mostrar historias y obras relacionadas con un Canal similar. Pero donde nos hemos quedado cortos es en las áreas que se construyeron para la defensa del Canal, que están abandonadas y podrían adecuarse para que el mundo entero las visite y aprecie.

Famosos que vivieron en las bases

Algunas personas famosas en Estados Unidos nacieron o vivieron en las bases militares de la Zona del Canal. Tal es el caso del político John McCain quien nació en la base militar de Cocosolo, donde trabajaban sus padres. También hay constancia de que el músico Eddie Duchin estuvo destacado en una base militar en la Zona del Canal y existen relatos de las relaciones sociales que este músico militar tuvo con personas en Panamá. Existen otros casos que servirían para promover el turismo proveniente de Estados Unidos.

Siempre he pensado que un recorrido aéreo a lo largo de las esclusas puede ser un atractivo turístico. Si se otorga una concesión a alguna compañía para que sobrevuele las esclusas en helicóptero o globo aerostático, así como la Ciudad de Colón, la Zona Libre, los puertos... estos vuelos atraerían muchos turistas. Inclusive, podría ofrecerse a los turistas que se acojan al plan del Stop Over que está promoviendo el Gobierno con el respaldo de varias empresas privadas.