Coros y voces de Panamá

Esther M. Arjona earjona@prensa.com"La voz es el único instrumento musical creado por Dios". Es un dicho muy popular entre quienes han querido dedicarse, ya sea de manera profesional o como aficionados, al canto. Con ese pensamiento, en Panamá hay quienes han dedicado buena parte de su vida a que el movimiento lírico y coral se promueva. Si bien el movimiento musical panameño tiene sus inicios en la época de la colonia y fue alimentado con la presencia de profesionales extranjeros que realizaran cortas visitas para sus presentaciones o decidieran permanecer en el país y establecerse como docentes, no es hasta después de nuestra separación de Colombia que se alimenta el movimiento de música vocal y coral.

Tras escasos meses de creada la República, se crea la Escuela de Música como parte del Instituto de Bellas Artes, dirigido por Narciso Garay. También se dispone la construcción del Teatro Nacional que fue inaugurado artísticamente el 22 de octubre con la ópera Aída, producida por la Compañía Italiana de Mario Lambardi y la temporada que siguió la inauguración del teatro contó con 12 representaciones. Este tipo de presentaciones alentaría a los nacionales a establecer sus propias agrupaciones.

Jaime Ingram en su libro Orientación Musical nos informa que "para 1912, Narciso Garay celebró un festival lírico-dramático en el cual presentó el primer acto de la ópera Fausto, con la participación del tenor Alcides Briceño, el barítono Vicente Alvarado, el bajo Enrique Correa, la soprano Lorraine Foster y la mezzosoprano de apellido Degnan".

La dirección escénica estuvo a cargo de Johanna Lutz, quien con su esposo Otto Lutz, ambos alemanes, fueron los primeros maestros de canto reconocidos en la ciudad capital. Tres años después, Garay presentó el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven con cantantes y ejecutantes panameños.

Figuras internacionales importantes de la época continuaron presentándose en Panamá, como el tenor español Hipólito Lázaro y la soprano nipona Tamaki Miura, haciendo más competitivo el ambiente musical. Las presentaciones se realizaban con el apoyo de grupos instrumentales improvisados y constituidos por músicos nacionales y extranjeros bajo la dirección de diversas personas. En 1928 como clausura del año escolar del Instituto Nacional se llevó a cabo un concierto que contó con una orquesta de 42 profesores y un orfeón de 60 voces.

El profesor Ricardo Zozaya, quien laboró en el Instituto Nacional por 18 años no solo se desempeñó como solista de piano, maestro de música y director de orquesta sino fundamentalmente como un creador de grupos corales estudiantiles.

Durante el año de 1941 se crea el segundo Conservatorio de música y declamación. El primero, fundado en 1904 mantuvo sus puertas abiertas hasta 1925 cuando se vio obligado a cerrar sus puertas por un recorte presupuestario de la administración pública. La creación de esta institución trae al país una serie de docentes tanto panameños como extranjeros que prepararían a los futuros cantantes del país. Entre estos está Raoul del Val, Esther Guardia de Hoyos, Federico Jimeno, Alberto Sciarretti, Lilia Sosa, Martha Spoel y Gregorio Zepeda.

Se destacaron en esa época, la soprano Ana Barrios de Estripeaut, la mezzosoprano Julieta Oller y el tenor Mario Gutiérrez.

En 1944 llega de Chile el profesor Luis Vergara Quintero para dirigir el coro de la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. El coro de la Normal se presentó en su primer concierto en 1945 en el Teatro Tropical con la asistencia de la mayoría de los colegios secundarios de la época.

El profesor Vergara fue tasladado al año siguiente al Instituto Nacional donde funda el Orfeón Ricardo Zozaya, y realiza su primer concierto ese mismo año durante el mes de septiembre. El Orfeón realizó giras al interior de la República y realizó presentaciones en Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, San Antonio Texas, y México.

El Orfeón La Salle es fundado en 1950, y al año siguiente el Orfeón Catalán, ambos dirigidos también por Vergara, al igual que el Coro Polifónico de la Universidad de Panamá en 1957.

En 1966, el Prof. Arnold Walters, funda el Coro Polifónico de Panamá con la misión de dedicarse exclusivamente a la ejecución del arte polifónico coral. Desde entonces, han participado exitosamente en diversos festivales como invitados de la Orquesta Sinfónica, la Banda Republicana, la Banda del Cuerpo de Bomberos y grupos de cámara.

Su repertorio consta de obras basadas en la cultura de nuestro país, con música de diversos géneros, tales como canto gregoriano, madrigales, motetes, cantatas, misas y oratorios. Con el deceso del profesor Walters el Coro Polifonico es dirigido pro Electra Castillo.

Otras figuras de la lírica panameña siguieron destacando, entre ellas, Alicia Sáenz, alumna de Martha Spoel, Marianne Blok, quien inició estudios también con Martha Spoel y los enriqueció en Holanda donde actualmente reside y Osiris Stanziola quien realizara estudios en Bogotá y Roma donde se ha establecido.

El Coro Música Viva fue establecido en 1976 por su director Jorge Ledezma Bradley. Desde entonces, Música Viva se ha presentado en escenarios del interior del país y también del extranjero, cosechando premios en concursos internacionales y representando a Panamá en festivales tanto en América como en Europa. Su repertorio cuenta con obras clásicas desde el Renacimiento hasta nuestros días y una importante cantidad de piezas folclóricas latinoamericanas.

Profesionales extranjeros también han puesto su grano de arena formando estudiantes y creando grupos. Entre estos están la colombiana Guadalupe Ávila, directora del Coro de Cámara de Panamá, Elcio de Sa, quien fundara el coro Vox Liber y las profesoras de canto Marianne Granat, Victoria Balestrino y Betty Phillips.

Un intento para revivar la tradición coral en las escuelas fue el concurso organizado por la Fundación rotaria que logró unir por varios años a los emjores coros delas escuelas del país y capacitar a sus directores.

El panameño Ricardo Risco, quien dirigió varias agrupaciones en México, dirige actualmente el coro del Instituto de Música, y voces como Ricardo Sasso MAría Urriola e Iván Quintero conforman el Grupo Lírico de Panamá.

Por último, está la participación de Raúl Reimer Tapia, Lizi Rodríguez, Angela Zhukova, Carmen Gómez, Indira Rodríguez, Nicole Puga, Moisés Castillo y Luz Acosta, becados por la Fundación Bel Canto en su corta existencia.

Lamentablemente una de las cosas que tienen en común todas estas agrupaciones es el poco apoyo económico para realizar sus programas. Mientras tanto, siguen haciendo su mejor esfuerzo para elevar la cultura de nuestro país con sus voces.

Luis Vergara Quintero Maestro de generaciones

Vino de Chile contratado por el Ministerio de Educación de Panamá para encargarse de la cátedra de Música en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Allí se encargo de formar la primera de muchas agrupaciones corales en más de 40 años de carrera docente.

En 1946, Fue trasladado al Instituto Nacional donde funda el Orfeón Ricardo Zozaya.

En entrevista que Vergara concediera a la revista Más , recuerda que entre los integrantes de ese primer coro estuvieron Diógenes Cedeño Cenci, Juan Materno Vásquez -quien fue solista-, y además recitaban Elsie Alvarado y Aurea Torrijos.

Lo cierto es que una gran cantidad de profesionales de distintas ramas formaron parte tanto del coro normalista como del Orfeón Ricardo Zozaya y de otras agrupaciones que creara en décadas siguientes como el Orfeón La Salle en 1950, el Coro Catalán en el 51, el Coro Polifónico de la Universidad de Panamá en 1957, el grupo artístico denominado Opera y Zarzuela, con los auspicios del DEXA en 1970 y el Coro de la USMA en 1982.

Por su trayectoria, recibió varias premiaciones y condecoraciones. En 1969 los estudiantes universitarios le otorgan la Lira Alada. En 1971, El municipio capitalino lo nombra hijo meritorio y recibe la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Comendador, y hace solo unos meses, el gobierno de Chile le otorgó la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, en grado de Gran Oficial.

Las buenas enseñanzas no se olvidan, por eso, al cumplir el profesor Vergara 60 años de casado con su esposa Alicia Krauss en 1997, sus alumnos, ex miembros del coro de la Universidad de Panamá y ex orfeonistas, además de algunos de sus hijos, fundaron el coro Luis Vergara Q., dirigido por su hijo Jorge Vergara Krauss.

El profesor Luis Vergara falleció el pasado 23 de julio, luego de dedicar toda una vida a la música y a sus alumnos.